Walmart沃爾瑪據報清倉京東套現逾290億，京東股價瀉一成曾穿100元。

《彭博》引述消息報道，美國大型零售企業沃爾瑪（Walmart，美：WMT）計劃出售所有持有京東（9618）股份，涉資不超過37.4億美元（折合約291億港元）。 京東ADR周二（8月20日）在美股收市報28.19美元，跌4.6%，盤後交易時段曾跌逾11%，交易報價較收市價折讓8.3%至11.8%；而港股今早開市跌穿100元關，報99.8元，暫報100.3元，跌10.6%。

沃爾瑪清倉京東或紓緩自身資金 報道指，沃爾瑪將以每股24.85美元至25.85美元，出售1.445億股京東股份，摩根士丹利負責今次出售股份。 報道另引述接近京東人士透露，相信沃爾瑪是為紓緩自身資金壓力而作決定，故出售京東股份屬正常資本運作，又稱股權投資變動不會影響雙方任何業務層面的合作。

沃爾瑪為京東最大股東，兩家公司的合作始於2016年，當時沃爾瑪將旗下中國線上商店1號店出售予京東，換取京東5%股份。 沃爾瑪：專注沃爾瑪中國與山姆超市 目前京東未有就消息置評；《路透》則引述沃爾瑪表示，京東一直是重要的合作夥伴，集團致力於與他們建立持續的商業關係，有關決定使集團能夠專注於沃爾瑪中國與山姆會員商店的強大中國業務，並將資金配置於其他優先事項。