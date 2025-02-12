Webb引爆「謎網風暴」轟動 披露持28隻港股 年收息1.2億

有「股壇長毛」之稱的獨立股評人David Webb今日公布因身體情況欠佳，而決定有序結束Webb-Site。Webb-Site最為市場所看重的數據，要數將聯交所中央結算系統(CCASS)的數據有序整合、方便簡易搜尋。而Webb最為股民熟悉一役，是2017年6月按其整合的CCASS數據、以及各公司財務報告的披露，抽出「謎網50」，揭發50間公司互相持股的可疑行為，被點名股份不但股價大瀉，當中5企業更在名單發布後半年，遭證監會勒令停牌。
5謎網股遭勒令停牌 曹貴子被起訴
「謎網50」所引發的「謎網風暴」，當中風眼之一為已除牌的康宏環球，證監會後來更聯手廉政公署合力調查，並在2019年5月正式起訴當時主要股東曹貴子串謀欺詐。
32歲提早退休 Webb-Site成炒家寶庫
Webb-Site是Webb於1998年、即他32歲時退休後所創立，主要收集及整合有關上市公司的公開數據，包括董事資料、企業回購及CCASS倉位變動等。由於網站操作簡單，數據一目了然，因此成為財經記者、投資者及金融界人士重要資料搜尋寶庫，尤其CCASS的數據往往暴露大戶手影，最為炒家看重。Webb指，自2003年以來營運數據庫的花費已超過1,000萬元。
持佐丹奴年收息近2500萬
David Webb除為小股民「請命」，個人亦有大量持倉。據聯交所披露，Webb有28隻上市公司的持股紀錄，即持倉一度或現時超過5%的股份，而當中單計佐丹奴(709)最新持股8,085萬股，上一個財政年度已收息近2,500萬元。
按本報粗略統計，Webb持有並已披露的28隻股份中，有22隻持倉仍高於5%的須披露水平，24隻有分派股息。除佐丹奴外，Webb在安樂工程(1977)上一個財政年度的收息達1,067萬元，鷹美(2368)亦有1,049萬元利息收入。合計24隻有派息股份上年度的派息，Webb一年收息達1.2億元，且仍未計及他持倉低於5%而未毋須披露的持股。
以下為部分David Webb持股及收息：
佐丹奴(709)，年收息2,466萬元；
安樂工程(1977)，年收息1,067萬元；
鷹美(國際)(2368)，年收息1,049萬元；
互太紡織(1382)，年收息841.9萬元；
明輝國際(3828)，年收息825.2萬元；
亞倫國際(684)，年收息736.9萬元；
筆克遠東(752)，年收息679萬元；
國際家居零售(1373)，年收息649.4萬元；
利民實業(229)，年收息450萬元；
香港經濟日報(423)，年收息432.1萬元；
信星鞋業(1170)，年收息431.9萬元；
龍記集團(255)，年收息379.4萬元；
震雄集團(057)，年收息353.2萬元；
獅子山集團(1127)，年收息346.5萬元；
富士高實業(927)，年收息253萬元。