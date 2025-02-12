Webb引爆「謎網風暴」轟動 披露持28隻港股 年收息1.2億

有「股壇長毛」之稱的獨立股評人David Webb今日公布因身體情況欠佳，而決定有序結束Webb-Site。Webb-Site最為市場所看重的數據，要數將聯交所中央結算系統(CCASS)的數據有序整合、方便簡易搜尋。而Webb最為股民熟悉一役，是2017年6月按其整合的CCASS數據、以及各公司財務報告的披露，抽出「謎網50」，揭發50間公司互相持股的可疑行為，被點名股份不但股價大瀉，當中5企業更在名單發布後半年，遭證監會勒令停牌。

5 謎網股遭勒令停牌 曹貴子被起訴

「謎網50」所引發的「謎網風暴」，當中風眼之一為已除牌的康宏環球，證監會後來更聯手廉政公署合力調查，並在2019年5月正式起訴當時主要股東曹貴子串謀欺詐。