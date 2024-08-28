WeChat及WeChat Pay啟用官方短訊ID 助市民識別詐騙

近期有騙徒冒用微信/WeChat/Tencent名義實施詐騙，WeChat指，集團對此嚴厲譴責，並為協助本港市民識別詐騙訊息，WeChat 及 WeChat Pay HK 已參與通訊事務管理局辦公室「短訊發送人登記制」，使用已登記發送人名稱包括#WeChat及#WeChat Pay，向數百萬香港流動電話用戶發出單向短訊。
已登記發送人名稱#WeChat及#WeChat Pay
請注意，WeChat已於香港停用「WeChat」[wechatpayhk」[WeChatPayHK」作為發送人名稱。集團重申，微信 / WeChat/ WeChat Pay HK絕不會主動透過電話、短訊等方式，索取用戶銀行卡賬戶、密碼等個人資料，更不會要求用戶轉帳。
騙案再變種 假冒保險公司向市民發釣魚訊息
WeChat指，騙徒手法層出不窮，請大家保持警惕。此前騙徒偽冒微信客服，以短訊或電話訛稱帳戶被凍結、「百萬保障」、「微保」、「騰訊保單」、「帳戶保障險」等已到期的騙術企圖行騙。近日騙案再度變種，騙徒會假冒銀行、支付平台或保險公司向市民發送釣魚訊息，聲稱「微信保險」或其他保險服務即將到期需要繳費，否則將從戶口扣費，誘導市民點擊釣魚連結登入假客服平台或回撥假客服電話以取消服務，最後墮入騙徒陷阱。
市民如果接到陌生或可疑短訊或電話，尤其涉及個人資料、帳戶或信用卡密碼、轉帳操作，請務必保持警惕，及時向警方或集團尋求協助。
WeChat官方聯絡方式：
香港警務處反詐騙協調中心「防騙易18222」熱線
WeChat Pay HK官方客服專線 3929 1666
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