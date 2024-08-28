WeChat及WeChat Pay啟用官方短訊ID 助市民識別詐騙

近期有騙徒冒用微信/WeChat/Tencent名義實施詐騙，WeChat指，集團對此嚴厲譴責，並為協助本港市民識別詐騙訊息，WeChat 及 WeChat Pay HK 已參與通訊事務管理局辦公室「短訊發送人登記制」，使用已登記發送人名稱包括#WeChat及#WeChat Pay，向數百萬香港流動電話用戶發出單向短訊。

已登記發送人名稱 #WeChat 及 #WeChat Pay

請注意，WeChat已於香港停用「WeChat」[wechatpayhk」[WeChatPayHK」作為發送人名稱。集團重申，微信 / WeChat/ WeChat Pay HK絕不會主動透過電話、短訊等方式，索取用戶銀行卡賬戶、密碼等個人資料，更不會要求用戶轉帳。