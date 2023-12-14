WeChat Pay HK及微信支付正式接入全線九巴及龍運，送最多$8優惠券（附教學）。｜電子支付

再有電子支付平台表示，可於部有巴士路線上使用。WeChat Pay HK宣布，正式接入全線九巴及龍運巴士，透過「搭車碼」為用戶提供電子支付車費方法，微信支付（人民幣錢包）亦同步接入兩間巴士公司，為來自內地的遊客等微信支付用戶提供服務。

送最多$8優惠券

WeChat Pay HK表示，為慶祝「搭車碼」正式接入全線九巴及龍運，將於2023年12月15日推出「免費領券減高達HK$8」活動。WeChat Pay HK用戶按以下步驟，可於活動期內最多領取4張「HK$2九巴龍運乘車優惠券」，合共節省高達8元。優惠活動須受相關條款及細則約束，詳情請查看具體活動頁面。HK$2九巴龍運乘車優惠券數量有限，先到先得，領完即止。

騰訊金融科技副總裁洪丹毅表示，WeChat Pay HK一向以向香港用戶提供完善的使用體驗作為目標，著力打造涵蓋生活各方面最便捷安全的電子付款平台。WeChat Pay HK正式接入九巴與龍運巴士，提供全方位交通覆蓋跨出一大步，未來將接入本地更多交通選擇，繼續便利用戶生活出行。