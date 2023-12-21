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財經
2023-12-21 13:40:00

WeChat Pay HK夥60間內地商場推港人節日奬賞　送10元電子現金券禮包 (附教學)｜電子支付

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WeChat Pay HK夥60間內地商場推港人節日奬賞。(WeChat Pay HK)

聖誕節即將到來，勢掀起港人北上消費熱潮。WeChat Pay HK港幣錢包宣布，由即日起至2024年1月1日，夥近近60家內地商場，推出港人內地消費聖誕元旦奬賞及限時優惠，包括聯手中洲灣「C Future City」大派500張免費「teamLab共創！未來園門票」、與人氣茶飲品牌「丘大叔檸檬茶」合作推出專屬優惠及限定杯套，以及連同建行亞洲、AEON、大新信用卡及南洋商業銀行推出聖誕限定簽賬激賞。

奬賞一：60家內地商場推出港人專屬奬賞

WeChat Pay HK表示，用戶在商戶內使用「WeChat」，並掃描線下推廣物料，或活動海報二維碼，進入活動頁面，即可領取HK$10電子現金券禮包1份，包含：

  • 1張滿HK$20減HK$2內地消費專屬電子現金券
  • 1張滿HK$30減HK$3內地消費專屬電子現金券
  • 1張滿HK$50減HK$5內地消費專屬電子現金券

使用方法：用戶在WeChat Pay HK跨境遊頁面 (WeChat內點擊「我」>「服務」>「跨境遊」> 商場名字)，可領取聯乘商場提供的商戶優惠券，領取後向店員出示有關優惠券，或複製優惠碼直接跳轉至商戶小程序兌換即可使用。

合作商場及優惠如下：

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奬賞二：與中洲灣C Future City免費送出500張「teamLab共創！未來園」門票

WeChat Pay HK表示，12月22日開始，「teamLab共創！未來園」以快閃方式送出500張門票，搶飛方法：

  • 線上先透過跨境遊頁面活動橫幅進入「中洲灣」頁面
  • 直接跳轉至「中洲灣」小程序獲得門票二維碼
  • 線下於中洲灣客服中心憑該二維碼
  • 領取成人入場實體門票一張
  • 每位用戶最多可領1張，數量有限，先到先得

奬賞三：「丘大叔檸檬茶」優惠券及杯套

WeChat Pay HK表示，即日起至2024年1月1日大派人氣茶飲「丘大叔檸檬茶」滿￥40減￥5代金券及限定杯套，每位WeChat Pay HK用戶最多可領取三張。方法及詳細領取步驟：

  • 線上先透過跨境遊頁面活動橫幅進入「丘大叔檸檬茶」頁面
  • 領取優惠券
  • 領取後可於線上透過「丘大叔檸檬茶」小程序使用

奬賞四：聖誕限定信用卡及銀行帳戶消費獎賞

WeChat Pay HK特別聯同多家銀行推出獎賞，WeChat Pay HK用戶只要綁定指定信用卡或銀行戶口賬戶，並於香港或澳門或內地進行交易，可獲得指定金額的電子現金券，並即時自動扣減。

騰訊金融科技副總裁洪丹毅表示，聖誕與元旦假期是傳統消費旺季，預計港人北上渡假消費持續增加，WeChat Pay HK作為可靠、方便、覆蓋率高的港幣電子錢包，把握是次消費旺季機會，為用戶提供多重港幣消費優惠，涵蓋食買玩三大方向，必定能夠滿足大家的需要。

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