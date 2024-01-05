WeChat Pay HK夥Costco深圳店出獨家優惠　大派128蚊大禮包 (附教學)｜電子支付

港人北上好去處又多一個！除「山姆超市」外，另一連鎖超市「Costco 開市客」亦即將於深圳插旗開首間旗艦店。WeChat Pay HK為慶祝Costco於2024年1月12日正式開幕，將於1月中旬向每位WeChat Pay HK用戶獨家送出總值「128.88元」的大禮包，並且向2月每位以WeChat Pay HK港幣消費的用戶，提供三倍WePoints積分。

騰訊金融科技副總裁洪丹毅表示，Costco開市客主打高性價比的商品，相信將會深受港人歡迎。