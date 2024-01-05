WeChat Pay HK夥Costco深圳店出獨家優惠　大派128蚊大禮包 (附教學)｜電子支付

港人北上好去處又多一個！除「山姆超市」外，另一連鎖超市「Costco 開市客」亦即將於深圳插旗開首間旗艦店。WeChat Pay HK為慶祝Costco於2024年1月12日正式開幕，將於1月中旬向每位WeChat Pay HK用戶獨家送出總值「128.88元」的大禮包，並且向2月每位以WeChat Pay HK港幣消費的用戶，提供三倍WePoints積分。
騰訊金融科技副總裁洪丹毅表示，Costco開市客主打高性價比的商品，相信將會深受港人歡迎。
前往Costco深圳店方法：
- 從香港西九龍站乘搭高鐵到深圳北站
- 再乘車10分鐘（可搭地鐵4或6號線至紅山站B出口）
- 到達Costco開市客旗艦店
Costco深圳店設三層室內停車場以及一個室外停車場，共設立近1,000個停車位，亦設有電動車充電站。
領取WeChat Pay HK大禮包方法及優惠：
- 限量Costco開巿客微信小程序專屬優惠券，可享滿200元減20元優惠。
- 線下透過掃瞄店內推廣海報，可享滿400元減20元優惠。
- 人人可領50元電子現金券禮包，在內地任何商戶累計完成相應消費次數即可解鎖對應優惠券。
- 首次在內地消費的WeChat Pay HK用戶可領20元電子現金券禮包。
- 於新春指定日子期間，線下透過掃瞄店內推廣海報獲取200元減18.88元優惠券。