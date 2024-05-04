WeChat Pay HK聯乘大眾點評請飲奶茶 送港人免費禮品包｜跨境支付

WeChat Pay HK宣布，與大眾點評由即日起至2024年5月15日期間，舉辦「趣遊深港地圖活動」，為港人到訪深圳提供更多良好的體驗和服務，期間透過大衆點評App進入活動頁面，即可以通過線上地圖尋找深圳旅遊好去處，免費獲取人氣奶茶、兌換券等。於指定頁面分享在深港兩地不同店鋪打卡照片並撰寫回饋更可參與抽獎。 領取方法：

羅湖口岸港人服務中心派電子現金券 為歡迎港人到訪深圳之餘，即日起至2024年5月5日，WeChat Pay HK將聯同大眾點評於羅湖口岸的港人服務中心服務櫃檯，向港人派發一系列免費禮品 (如牙膏/牙線/漱口水/小扇子) 以及深圳吃喝玩樂地圖指南 (包含景點介紹、商場活動資訊、最新優惠等)。旅客在現場攤位掃瞄指定二維碼，即可領取總值超過156港元的WeChat Pay HK、美團及大眾點評優惠券。