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財經
2024-05-04 11:00:00

WeChat Pay HK聯乘大眾點評請飲奶茶　送港人免費禮品包｜跨境支付

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WeChat Pay HK宣布，與大眾點評由即日起至2024年5月15日期間，舉辦「趣遊深港地圖活動」，為港人到訪深圳提供更多良好的體驗和服務，期間透過大衆點評App進入活動頁面，即可以通過線上地圖尋找深圳旅遊好去處，免費獲取人氣奶茶、兌換券等。於指定頁面分享在深港兩地不同店鋪打卡照片並撰寫回饋更可參與抽獎。

領取方法：

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羅湖口岸港人服務中心派電子現金券

為歡迎港人到訪深圳之餘，即日起至2024年5月5日，WeChat Pay HK將聯同大眾點評於羅湖口岸的港人服務中心服務櫃檯，向港人派發一系列免費禮品 (如牙膏/牙線/漱口水/小扇子) 以及深圳吃喝玩樂地圖指南 (包含景點介紹、商場活動資訊、最新優惠等)。旅客在現場攤位掃瞄指定二維碼，即可領取總值超過156港元的WeChat Pay HK、美團及大眾點評優惠券。

  • 領取地點：羅湖口岸港人服務中心櫃檯 (深圳地鐵羅湖站A2出口)
  • 領取日期：即日起至2024年5月5日
  • 領取時間：10:00至12:00；16:00至18:00

此外，即日起至5月15日期間，旅客只要透過大眾點評app搜索「得閒深港遊」即可進入頁面。當打卡指定次數，即可獲得飲品、兌換券等。參與線上打卡的店鋪多達400家，例如茉莉奶白、漢陽廷自助烤肉、湖南老灶台；覆蓋的深圳商場廣泛，包括羅湖區的1234space；福田區的深業上城、福田星河COCO Park、領展中心城、卓悅中心、印力中心；以及南山區的萬象前海。旅客可上載一條包含至少20字及1張圖片的評論以換領參與一次抽獎機會，大會合計送出上萬份獎品，當中包括免費洗牙券、居酒屋代金券、湘菜伴手禮等。

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