WeChat Pay HK 新增內地個人小商戶　近50個城市巴士地鐵支持港幣支付

港人可以在內地各城市的個人小商戶使用 WeChat Pay HK港幣付款

WeChat Pay HK宣布今日(24日)起擴大其跨境支付覆蓋至內地個人小商戶，包括深圳的士，付款時自動將人民幣交易轉為港幣結算，且不收手續費。WeChat Pay HK已為內地近50個城市提供全面完善的交通工具電子支付服務，不但支援當地多種公共交通工具，還連接深圳地鐵、滴滴出行、高德地圖等熱門出行小程式，讓港人在大灣區旅遊公幹更暢通無阻。

街頭小攤檔自動支持收港幣

港人陸續可以在內地各城市的街頭小攤檔，以港幣享受地道小食、飾品小店、潮流市集、現場繪畫等本地體驗。內地個人小商戶無需申請或進行系統改造，自動支持收港幣。港人只需用 WeChat/微信掃瞄小商戶的收款碼，手動輸入人民幣金額後，系統自動進行匯率轉換，即可用港幣確認金額並付款。