WeChat Pay HK 新增內地個人小商戶　近50個城市巴士地鐵支持港幣支付

WeChat Pay HK宣布今日(24日)起擴大其跨境支付覆蓋至內地個人小商戶，包括深圳的士，付款時自動將人民幣交易轉為港幣結算，且不收手續費。WeChat Pay HK已為內地近50個城市提供全面完善的交通工具電子支付服務，不但支援當地多種公共交通工具，還連接深圳地鐵、滴滴出行、高德地圖等熱門出行小程式，讓港人在大灣區旅遊公幹更暢通無阻。
街頭小攤檔自動支持收港幣
港人陸續可以在內地各城市的街頭小攤檔，以港幣享受地道小食、飾品小店、潮流市集、現場繪畫等本地體驗。內地個人小商戶無需申請或進行系統改造，自動支持收港幣。港人只需用 WeChat/微信掃瞄小商戶的收款碼，手動輸入人民幣金額後，系統自動進行匯率轉換，即可用港幣確認金額並付款。
自動轉港幣結算 需提前完成身份認證
港人乘搭深圳的士，同樣只需以WeChat/微信面對面掃瞄司機的收款碼，先手動輸入人民幣金額，系統自動將人民幣轉換至港幣結算，以港幣付款。至於深圳以外的其他城市，同樣可以透過面對面掃碼向的士司機付款。要注意的是，香港用戶需要提前在 WeChat Pay HK完成香港身份證認證，才能在內地小商戶包括深圳的士進行付款。
交通出行小程式搜索路線
WeChat Pay HK早已支援內地近50個城市的所有公共交通工具，包括北京、上海、廣州、深圳、中山、珠海等當地巴士及地鐵，以及跨市交通工具，比如往返深圳及中山的「深中快線」巴士。用戶亦可在WeChat/微信搜尋「乘車碼」、「滴滴出行」、「高德地圖」等交通出行小程式，隨時隨地搜索路線並召喚不同交通工具，令旅遊公幹的體驗更暢順和高效。