WeWork美國申破產保護，股價跌至新低續停牌。

美國共享辦公室始祖「WeWork」日前根據美國《破產法》第11章，向新澤西州聯邦法院申請破產保護，根據破產文件，現時公司負債規模介乎100億至500億美元（折合約781至3,909億港元）。此前WeWork的美股股價已跌至新低，現時繼續停牌。 WeWork自周一（11月6日）起宣布停牌，該股股價亦跌至歷史最低點，停牌前每股報0.84元，與2023年年初最高位近88元股價相比，下跌接近一倍。

WeWork亦在申請破產保護令中，表示已與絕大多數有擔保債券持有人達成協議，並打算裁減非營運的租約。WeWork執行主席托利（David Tolley）發表聲明指，非常感謝該企的金融利益相關者支持，指大家的共同努力強化該企資本結構，並加快重組協議過程。