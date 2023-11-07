WeWork美國申破產保護，股價跌至新低續停牌。

美國共享辦公室始祖「WeWork」日前根據美國《破產法》第11章，向新澤西州聯邦法院申請破產保護，根據破產文件，現時公司負債規模介乎100億至500億美元（折合約781至3,909億港元）。此前WeWork的美股股價已跌至新低，現時繼續停牌。
WeWork自周一（11月6日）起宣布停牌，該股股價亦跌至歷史最低點，停牌前每股報0.84元，與2023年年初最高位近88元股價相比，下跌接近一倍。
WeWork亦在申請破產保護令中，表示已與絕大多數有擔保債券持有人達成協議，並打算裁減非營運的租約。WeWork執行主席托利（David Tolley）發表聲明指，非常感謝該企的金融利益相關者支持，指大家的共同努力強化該企資本結構，並加快重組協議過程。
WeWork於5年前上市失敗，其後在2019年由軟銀（Softbank）牽頭的一輪融資中，估值高達470億美元，但其後因上市失敗引發一連串的負面事件，市值不斷下跌。
WeWork大中華區：香港業務未受影響
WeWork目前在本港亦有業務，地點包括於中環、上環、灣仔、鰂魚涌、觀塘及銅鑼灣。對於香港業務會否受影響，WeWork大中華區發公告指，美國啟動重組流程不影響大中華地區的任何 WeWork 分支機構，指大中華區業務已自2020年9月從美國WeWork分離，現專注於在本地市場，提供高品質的彈性辦公空間和綜合商業服務，不會影響我們在香港、台灣和中國的營運或服務。