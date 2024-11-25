WSJ：中國希望馬斯克做中間人 避免特朗普政策強硬

《華爾街日報》報道指，馬斯克在中國的投資以十億美元計，特朗普政府的對華政策和他的利益息息相關。(資料圖片)

《華爾街日報》(WSJ)報道指，中國政界不少人都抱有希望，特斯拉(Tesla)創辦人馬斯克(Elon Musk)可以充當中間人角色，避免即將上任美國總統的特朗普對華政策過分強硬，主要由於馬斯克在中國的投資以十億美元計，特朗普政府的對華政策和他的利益息息相關。北京方面又認為，特朗普和馬斯克都是願意談判的務實的商人。

大學學者：希望他發揮建設性作用

報道引述上海復旦大學美國研究中心主任吳心伯表示，鑑於馬斯克的對華投資，以及他與中國領導人的關係，人們確實希望他能在特朗普的第二個任期發揮建設性作用。另外，總部位於北京的全球化智庫理事長王輝耀表示，特朗普有種商業直覺，希望達成交易，出於這個原因，特朗普會希望派馬斯克這樣的業界高管來跟中國打交道。另外，早前亦傳出TikTok的首席執行官也在向馬斯克求援，希望可避免TikTok遭美國禁用。