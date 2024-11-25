WSJ：中國希望馬斯克做中間人 避免特朗普政策強硬

《華爾街日報》(WSJ)報道指，中國政界不少人都抱有希望，特斯拉(Tesla)創辦人馬斯克(Elon Musk)可以充當中間人角色，避免即將上任美國總統的特朗普對華政策過分強硬，主要由於馬斯克在中國的投資以十億美元計，特朗普政府的對華政策和他的利益息息相關。北京方面又認為，特朗普和馬斯克都是願意談判的務實的商人。
大學學者：希望他發揮建設性作用
報道引述上海復旦大學美國研究中心主任吳心伯表示，鑑於馬斯克的對華投資，以及他與中國領導人的關係，人們確實希望他能在特朗普的第二個任期發揮建設性作用。另外，總部位於北京的全球化智庫理事長王輝耀表示，特朗普有種商業直覺，希望達成交易，出於這個原因，特朗普會希望派馬斯克這樣的業界高管來跟中國打交道。另外，早前亦傳出TikTok的首席執行官也在向馬斯克求援，希望可避免TikTok遭美國禁用。
Tesla半數產量來自上海超級工廠
對Tesla來說，中國市場至關重要，其上海超級工廠是公司最大汽車工廠，過去4個季度，Tesla全球產量的一半來自該工廠。在此期間，Tesla售出了逾90萬輛在中國製造的汽車，其中近三分之一銷往歐洲和其他海外市場。馬斯克在2020年曾表示，中國政府實際上對人民非常負責，「事實上可能比美國政府對人民福祉更有責任感。」今年4月馬斯克再次訪問北京，與國務院總理李強會面，李強稱馬斯克是「老朋友」。
分析認為想法有風險
北京諮詢公司Hutong Research創始合夥人封楚誠表示，中國肯定會想利用這種關係，但其中也存在風險。封楚誠說，這種關係的價值將在很大程度上取決於馬斯克能否以及在多長時間內與特朗普保持積極關係，而特朗普的核心圈子內部競爭非常激烈。
報道亦指，中國政界的想法仍有很多不確定性，首先是馬斯克是否有興趣充當中間人，以及特朗普及其內閣成員是否希望他參與對華政策。如果特朗普決心對華商品徵收高額關稅，那麼雙方可能就沒甚麼可談的了。