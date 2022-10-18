Yahoo全球市場高峰會 首4小時錄240萬+線上瀏覽量

第二屆於亞洲區舉辦「Yahoo全球市場高峰會2022」於首4小時直播在全球錄得超過240萬+線上瀏覽量。今年以「新挑戰 新機遇」為主題，今年嘉賓包括雅虎行政總裁Jim Lanzone、通用汽車行政總裁Mary Barra、微軟行政總裁 Satya Nadella、香港立法會議員兼G2000集團創辦人田北辰、宏碁集團創辦人兼智榮基金會董事長施振榮等。

田北辰籲政府採用快速抗原測試而放棄核酸檢測

田北辰指，雖然本港的嚴格防疫政策，以及旅遊限制引起眾多反響，部分外國企業甚至計劃遷往其他地方，但內地、東亞及東南亞地區的龐大增長潛力，令作為區內地理及金融中心的香港仍機遇處處。他指，一旦解除防疫限制後，本港的旅遊及金融業將迎來反彈，各種商業活動將快速回復至之前水平。由最初的21日酒店隔離減至現時3居家檢疫，可見政府亦意識到必須盡快放寬防疫措施。他續指，最令旅客卻步的，始終是抵港後需接受核酸檢測措施，因此一直游說政府採用快速抗原測試而放棄核酸檢測。相信在進一步提高尤其是60歲以上人口的疫苗接種率後，本港有條件取消包括配戴口罩在內的防疫限制。

另外，他續指受新冠肺炎封城對內地的影響、歐洲的俄烏戰爭、美國利率上升，以及供應鏈脫鈎等種種因素，世界正步向衰退，目前增長最快的經濟體仍是東亞及東南亞地區。因此，一旦解除防疫限制，認為內地的消費信心將回復，這很大程度上取決於政策發展。鑒於地緣政治的複雜性，他指香港必須更加創新，並推動金融發展，以創造新的市場和產品，如獲監管機構及可靠評級機構支持的綠色融資，或是現在最為熱門的碳信用交易等，都有助香港維持國際金融中心的地位。

宏碁施振榮：美台科技工業合作模式不變

另外，施振榮就台灣與美國於科技工業領域的關係時指，現時所有電腦及半導體都是美國與台灣長期合作成果。美國有著更好的創新及營銷能力，台灣頂尖的設計及製造技術將成本大大降低，兩者配搭令世界上更多人能夠負擔得起並享受到科技帶來的好處，他相信未來將續依循這個模式合作。

至於台灣與內地商業關係時，他表示，早年因台灣人手短缺，很多台灣企業將製造基地遷往內地，在內地發展新興產業並成為「世界工廠」的過程中擔當重要角色。雖然近年多了企業在東南亞等地方尋找替代方案，但台灣依靠內地的人力資源應對來自全球的需求的合作關係仍然未變。