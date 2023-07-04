Yahoo雅虎擬計劃重新美股上市　Yahoo搜尋為全球前三名搜索引擎

雅虎（Yahoo）行政總裁Jim Lanzone日前表示，公司正計劃重新上市，並認為目前Yahoo在財務上已做好充分準備，資產負債表及盈利能力亦表現強勁。
Yahoo搜尋為全球前三名搜索引擎
Jim Lanzone稱，雅虎的總網絡流量目前居於全球前5位，公司現擁有逾30多個部門，其中最大的部門，是以Yahoo雅虎作品牌的金融、體育、新聞及電郵服務。至於未來Yahoo雅虎，亦將在新領域上，尋求與其他公司併購的機會。
Jim Lanzone續指，雅虎仍然是第3大搜尋引擎，不過目前規模太小，難以與谷歌旗下Google及微軟（Microsoft）的「Bing」競爭，公司希望最終可在重新於搜尋引擎中，佔據一席重要席位；他又對公司自身能力感樂觀，認為AI人工智能，可為旗下各項產品帶來機遇。
Yahoo雅虎曾於美股上市
Yahoo雅虎於1996年4月首次於美股納斯達克交易所上市，當時代號為「AABA」，Yahoo雅虎憑藉結合搜索和電郵，迅速成為全球最受歡迎網絡用戶網站之一。
2008年，Yahoo雅虎拒絕了微軟提出的470億美元收購，其後2017年被通訊公司Verizon收購，到2021年9月Verizon再將雅虎共90%股權，出售給私募股權公司Apollo，交易價值為50億美元。