Youtube廣告收入不升反跌 Google母公司Alphabet業績遜預期市後挫近7%

Google（谷歌）母公司Alphabet公布第三季度業績，收益及盈利均低低於市場預期，公司表示會大幅縮減今年招聘規模，Alphabet股價於收市後延長時段下挫近7%。

Alphabet第三季收入增長按年升6%至691億美元，增長顯著放緩，是2013年以來第二最慢增速。公司廣告收入上升2.5% 至544.8億美元，當中包括Youtube 廣告收入減少約2%至70.7億美元，去年同期為72.1億美元，遠低於市場預期約3%增長。

通脹及利率上升令企業削減網上廣告預算，就連網上廣告龍頭亦受影響，引發市場對網上廣告前景的憂慮。Snap報告季度收入增長6%，是迄今為止的最低水平。Meta旗下的Facebook第二季度收入亦錄得首次下跌，該公司定於10月26日公布第三季度業績。

季度廣告收入增速為2013年以來第二最慢

Alphabet行政總裁Sundar Pichai表示，受到匯率的影響，集團正在努力重新調整資源，以推動最高的增長優先事項。

他又表示：「我們會以加強產品和業務為優先，而在過去一個月，我們發布的產品就非常清楚地表明這一點，包括由AI提供支持的搜索和雲的重大改進，以及通過YouTube Shorts獲利的新方法。我們專注於負責任的長期投資和對經濟環境的反應。」