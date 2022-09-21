YouTube資金優勢迎戰TikTok 與Shorts內容創作者分享廣告收益

Mohan表示，無論創作者是想「成為下一個大人物，或只是需要有人幫忙找數」，都可以加入該計劃，「希望YouTube成為數碼領域內為他們提供最大支持的地方」。

YouTube打算善用資金充裕的關鍵優勢迎戰TikTok。YouTube美國時間周二宣布，計劃與短影音服務Shorts的內容創作者分享廣告收益，做法與競爭對手TikTok付錢給高人氣明星相似，而兩者差別，是TikTok使用的資金池金額固定，因此支付金額很少惹來批評。相信，YouTube的計劃更為進取，YouTube產品部總監Neal Mohan描述，這是第一個「有規模」（at scale）扶持短影音創作者的計劃。

Mohan表示，如果影片在Shorts上的觀看次數超過1,000萬次，訂閱人數超過1,000人，創作者就可以加入YouTube的合作夥伴計劃。從往績看，YouTube將55%的廣告收入分給創作者，保留其餘部分。對於Shorts，YouTube將分享45%的廣告收益。

YouTube 將分享 Shorts 4成半 廣告收益

YouTube正面對TikTok在爭奪年輕觀眾和線上明星方面的競爭。與Instagram一樣，YouTube也選擇以模仿方式反擊TikTok。YouTube於2020年推出垂直式影片格式Shorts，並持續為Shorts進行推廣。根據報道，Shorts今年初每月觀看人數已超過15億，並帶來廣告收入。

YouTube於2007年開始與製作人分享廣告收入，目前擁有逾200萬創作者。去年，YouTube公布，在付費給創作者之前，有超過280億美元的廣告收入。然而，由於蘋果金司對廣告追蹤加以限制以及面對TikTok崛起帶來競爭，公司今年的收入增長有所放緩。