熱門搜尋:
C觀點 疫苗通行證要求 MIAMI QUAY 英女王逝世 猴痘 紅黃碼 MIRROR演唱會意外 樓市 消委會 姜濤 周顯
返回
財經
2022-09-21 12:56:03

YouTube資金優勢迎戰TikTok 與Shorts內容創作者分享廣告收益

分享：
YouTube以資金優勢迎戰TikTok 與Shorts內容創作者分享廣告收益

YouTube公布，計劃與Shorts內容創作者分享廣告收益。（網上圖片）

YouTube打算善用資金充裕的關鍵優勢迎戰TikTokYouTube美國時間周二宣布，計劃與短影音服務Shorts的內容創作者分享廣告收益，做法與競爭對手TikTok付錢給高人氣明星相似，而兩者差別，是TikTok使用的資金池金額固定，因此支付金額很少惹來批評。相信，YouTube的計劃更為進取，YouTube產品部總監Neal Mohan描述，這是第一個「有規模」（at scale）扶持短影音創作者的計劃。

Mohan表示，無論創作者是想「成為下一個大人物，或只是需要有人幫忙找數」，都可以加入該計劃，「希望YouTube成為數碼領域內為他們提供最大支持的地方」。

YouTube以資金優勢迎戰TikTok 與Shorts內容創作者分享廣告收益 YouTube以資金優勢迎戰TikTok 與Shorts內容創作者分享廣告收益

Mohan表示，如果影片在Shorts上的觀看次數超過1,000萬次，訂閱人數超過1,000人，創作者就可以加入YouTube的合作夥伴計劃。從往績看，YouTube55%的廣告收入分給創作者，保留其餘部分。對於ShortsYouTube將分享45%的廣告收益。

YouTube將分享Shorts 4成半廣告收益

YouTube正面對TikTok在爭奪年輕觀眾和線上明星方面的競爭。與Instagram一樣，YouTube也選擇以模仿方式反擊TikTokYouTube2020年推出垂直式影片格式Shorts，並持續為Shorts進行推廣。根據報道，Shorts今年初每月觀看人數已超過15億，並帶來廣告收入。

YouTube2007年開始與製作人分享廣告收入，目前擁有逾200萬創作者。去年，YouTube公布，在付費給創作者之前，有超過280億美元的廣告收入。然而，由於蘋果金司對廣告追蹤加以限制以及面對TikTok崛起帶來競爭，公司今年的收入增長有所放緩。

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受