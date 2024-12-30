ZA Bank發表2024年度回顧 用戶行路賺息逾200萬｜虛擬銀行

ZA Bank今日(30日)發表2024年度回顧，分析用戶過去一年使用ZA Bank App 的習慣及ZA Card消費數據。當中參與「步步生息」的用戶於今年共走了170.7 億步，相當於環繞地球319圈，並賺取額外高達204萬元利息；北區、黃大仙及荃灣區居民榮登三甲，每人每日平均錄得約12,000步。
基金服務幫用戶慳足5億
ZA Bank基金服務年內為用戶節省超過5億元認購費，相當於可以購買約1,600 輛「T字頭」電動私家車。
此外，50%經ZA Bank App使用Wise匯款可於20秒內完成；而今年海外匯款交易量同比增長超過1倍，單筆最大交易金額高達100萬元。
「90後」用戶熱衷參與「加息星期二」，成功拿下近四成的加息券；賺取最多利息的是一位「70後」的家庭主婦，額外累積高達近16萬元的利息，成為活動的真正贏家。
另外，中小企於ZA Bank網上開戶平均時間縮短52%，累計節省350小時，相等於來回東京近44次。
ZA Card 用戶我最喜愛流行榜：
• 最喜愛快餐：麥當勞。有用戶試過一星期叫21次！
• 最喜愛餐廳：牛角。有用戶試過一個月吃了15次！
• 最喜愛旅遊熱點︰日本。有用戶試過一個月花13.3萬元預訂日本旅行！
• 最喜愛日常消費：叫外賣。有用戶試過一星期點35次外賣！