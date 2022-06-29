一季換三帥星級陣容長期墊底　或促恩尼斯達離開日本

日職球會神戶勝利船，周二(28日)宣布與主帥洛天拿（Miguel Angel Lotina）解約，這已經是神戶今季第3次換帥，然而球隊目前在日職聯賽仍然排榜末，有傳在球會的持續低迷下，令自2018年加盟神戶的恩尼斯達（Andres Iniesta），可能將會在季末離開日本。

4月才走馬上任神戶新帥的洛天拿，雖然帶領球隊在亞冠盃分組賽，與香港的傑志一同取得16強的晉級資格，然而球會在日職聯賽的表現仍然持續低迷，目前18場聯賽只有11分，在上周末聯賽末段被浦和紅鑽的罰球攻入而輸0:1後，與護級區域的湘南比馬被拉開至8分距離。球會繼而與洛天拿解約，而在洛天拿領軍下，神戶聯賽取得2勝1和6負，而此前神戶聯賽是未嘗一勝。這已經是神戶今季第3次要由總監吉田孝行暫任領隊工作。

日本傳媒就報道，球隊高層與洛天拿在起用恩尼斯達的方向有分歧，尤其是今年5月已38歲的恩尼斯達被球會視為英雄，但洛天拿有意見是限制恩尼斯達的上陣時間或讓其休戰，不過似乎與球會高層未有共識。而球會本來希望藉恩尼斯達等一眾星級陣容下，可以踢出巴塞羅那的風格，但球會的打法變成穩守突擊，令球員難以適應，而且對星級球員的重用也減少，日本傳媒指這可能成為恩尼斯達離隊的原因。

球會高層被指干預過多

神戶近年獲得如保贊（Bojan Krkic）、沙治森柏（Sergi Samper）等前巴塞球員，但球會除了上季取得聯賽第3外，成績未見突出，今季即使有槙野智章、扇原貴宏等前日本國腳級球員加盟，球隊目前仍未見起色。日本傳媒就認為，這與球會的會長，也是主要贊助商樂天集團創辦人三木谷浩史的過多干預以及換帥頻頻有關。