七人欖球賽︱欖總指已出售2.3萬張門票 達期望入場人數之七成六

香港欖球總會（欖總）周五發聲明，指至今已售出逾 23,000張七人欖球賽門票，達欖總的期望入場人數之七成六。欖總行政總裁麥偉彬預料下月舉行的七人欖球賽，入場人數將會達到3萬人。
已預留門票予海外觀眾
據欖總聲明指，賽事已售出逾23,000張門票，當中包括5,400張經公開發售的門票（共 10,000 張三日門票由 9 月底起公開發售），以及早前賽事主要持份者和本地欖球總會會員已認購的16,500張門票，這個銷量佔欖總的期望入場人數之七成六。聲明亦指出，隨著香港實施「0＋3」入境檢疫安排後，欖總已預留部分門票予海外觀眾，以滿足國際需求的增加。
欖總CEO：進食的規定影響入場意欲
欖總行政總裁麥偉彬（Robbie McRobbie）表示滿意銷情又指檢疫措施持續放寛有「可能吸引更多短途旅客到港觀賽」，不過他坦言在主看台進食的問題仍未解決會影響入場人數：「很遺憾大球場的政策仍未見放寬，我們預計大球場內不准進食的規定會影響觀眾進場的意欲。」
香港11月2至4日將會舉行的國際七人欖球賽，體育專員楊德強今日（14日）接受電台訪問時認為反應不差，他又解釋場內觀眾席將禁止進食，但將容許飲啤酒，是因為進食除下口罩的時間較長，大批觀眾同時除口罩的衛生風險亦大，大會將會安排人員提醒觀眾飲啤酒後要立即戴回口罩，希望大家合作。