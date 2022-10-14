七人欖球賽︱欖總指已出售2.3萬張門票 達期望入場人數之七成六

香港欖球總會（欖總）周五發聲明，指至今已售出逾 23,000張七人欖球賽門票，達欖總的期望入場人數之七成六。欖總行政總裁麥偉彬預料下月舉行的七人欖球賽，入場人數將會達到3萬人。

已預留門票予海外觀眾 據欖總聲明指，賽事已售出逾23,000張門票，當中包括5,400張經公開發售的門票（共 10,000 張三日門票由 9 月底起公開發售），以及早前賽事主要持份者和本地欖球總會會員已認購的16,500張門票，這個銷量佔欖總的期望入場人數之七成六。聲明亦指出，隨著香港實施「0＋3」入境檢疫安排後，欖總已預留部分門票予海外觀眾，以滿足國際需求的增加。