七欖｜ 新西蘭稱王封后 姚錦成無憾告別

香港國際七人欖球賽周日晚在香港大球場圓滿結束，新西蘭在銀盃決賽以24比17擊敗斐濟，自2014年後再度稱王。至於港男隊雖然在首兩日小組賽3戰全敗，但周日名次賽有理想發揮，先後打敗肯尼亞與加拿大，取得第13名及銀盾榮耀。將在今屆賽事後告別「七欖」的華人主將姚錦成坦言感覺圓滿，亦為「後繼有人」，有麥季聰接班感到欣慰。

港男隊在名次賽，首戰以5比22不敵澳洲，幸之後一場表現回勇，以19比10力克肯尼亞；到最後再與加拿大爭逐第13名，並憑麥季聰、靴貝特及丹馬克分別達陣，以17比7贏波，拿下銀盾錦標，全場球迷一起歡呼。

姚錦成：圓滿結局

因手傷缺席最後兩場賽事的姚錦成，賽後隨大軍繞場一周，向球迷致意及祝捷。他提到自己在2010年首次代表港隊出戰「七欖」便贏得銀盾，今次最後一戰又是以銀盾作結，「真是個圓滿結局，歷屆以來都不是太多人會叫華人名字，但現在聽到很多球迷呼叫我的名字，代表過去的13年並沒有白費，是對我努力的一個證明。」

華人隊友麥季聰在對加拿大之戰完成個人首次在「七欖」的達陣，姚錦成坦承十分開心，尤其證明了華人也可在七欖為港隊作貢獻。至於小師弟麥季聰則說：「成哥今場不能上陣，我特別想替他拿下分數，好高興可為球迷獻上一場勝仗。