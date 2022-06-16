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體育
2022-06-16 04:30:48
日報

三獅主場慘吞匈軍4蛋 修夫基：慘痛一夜

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試陣先嘗敗績！以歐國聯試陣，備戰年底世盃的「三獅兵團」英格蘭，主場繼續輪換下，於A3組慘負匈牙利0比4，錄得自1928年以來，國際賽主場最大敗仗。領隊修夫基賽後直指今場是「慘痛一夜」，並願意一力承擔所有責任。

在本月唞暑前的4場歐國聯賽事，三獅兵團被匈牙利主客場「雙殺」外；鬥德國及意大利打和，4戰僅入一記12碼，得2分在A3組包尾，除錄得自2014年以來最長的不勝走勢，今場亦是「三獅」自1928年以1比5負蘇格蘭後，史上最慘烈的主場敗仗。賽後不少網民，在各大社交平台紛紛要求修夫基下台。英格蘭今仗正選陣容相比上仗和意軍作9個調動，前線以查洛保雲及布卡約沙卡，支援哈利卡尼；中場用新人干拿加歷查及祖迪比寧咸，中堅由馬克古希拍史東斯。球隊上半場先落後一球，下半場中後段開始崩潰，匈軍的路蘭沙拉爾梅開二度，之後匈軍兩次反擊再得手，英軍終吞4蛋；另有史東斯更在82分鐘「2黃1紅」被逐。

修夫基賽後說：「這是慘痛的一夜。我們之前沒有輸太多比賽，今次卻在主場大敗，實在非常痛苦。」經過漫長的球季後，三獅球員本月又要在10天內踢4場歐國聯，故修夫基每場都作大輪換，他說：「我同情球員，尤其兩鬥匈牙利，我嘗試平衡球隊，並給予年輕球員機會，但我做不到，並不足以令球隊贏波。責任在我，但難以在這類比賽每場都出強陣。」他矢言要仿效前輩卜比笠臣經歷低潮後，在1990年領英格蘭打入世界盃4強。
 

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費歷克領軍13仗不敗

同組另一場比賽，德國突發神威，以5比2大破意大利，不但在今屆歐國聯打開勝門，並令教練費歷克保持領軍13場國際賽不敗紀錄，他賽後點名稱讚梅開二度的箭頭迪姆華拿。A4組方面，荷蘭憑後備出場的主力前鋒迪比，完場前攻入絕殺球，3比2氣走威爾斯，4戰全勝居首；至於比利時則憑腳風甚順的巴舒亞伊上半場入球，1比0打敗主場的波蘭，以4戰7分居次席。

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