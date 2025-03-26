三獅連勝弱旅不費力 主帥杜曹未收貨

英格蘭在新國家領隊杜曹麾下，順利在世盃外主場連勝阿爾巴尼亞及拉脫維亞兼不失一球，贏來如預期般輕鬆；但球隊鋒力不夠銳利，新帥未完全收貨。
右翼列斯占士靚絕罰球打開缺口，下半場再由王牌射手哈利卡尼，以及後備出場的伊比爾治伊斯，分別近射入波，助三獅周一晚在溫布萊以3比0輕取拉脫維亞，於世盃外K組開局兩戰全勝入5球0失球。杜曹賽後說：「這太好，我可認識我的球隊，球隊又可認識我。我們會去到想去的地方。」
杜曹的終極目標，當然是明年夏天的大力神獎盃，但他對球隊今戰下半場的踢法，感到不滿；直至迪格蘭賴斯殺入禁區傳中予卡尼拉開比分，才能釋懷。他說：「尤其下半場，我們開始放慢比賽節奏，太多沒有走動的運球，這是沒道理。我們沒有想過要這樣做。」
占士獲杜曹點名讚
杜曹賽後大讚為國上陣18次、終取得士哥的列斯占士的質素及狀態，而一號門將比克福特在這兩仗只曾需要作出一次撲救；中堅安斯干沙甚少犯錯，新星左閘路易斯史基利連續兩仗擔正，助攻了得，防線各將初步評核是對辦。
不過前線除王牌射手哈利卡尼今輪國際賽兩仗各入一球，累計105次國際賽入71球，交足功課外；三獅其他進攻球員表現令人失望，菲爾科頓踢攻中未適應杜曹戰術，連續擔任左翼的拉舒福特，雖然努力為隊友製造機會，但兩戰合共傳失36次，是「全隊之最」。
下輪國際賽6月
杜曹賽後仍為福仔「辯護」說：「或許我們沒有給他太多支援，但最重要是他顯示飢渴感，並對自己的能力有信心。」或許新帥更期待布卡約沙卡及高爾彭馬兩大邊鋒，在下一輪6月的國際賽，健康重返大軍，令三獅火力加強。
卡尼賽後則大讚杜曹帶來激情，樂與他共事，並說：「我們比上周五一戰更多變及更多入球機會，只是對手再次11人死守在後，變得難打，令我們需要忍耐。」