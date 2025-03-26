三獅連勝弱旅不費力 主帥杜曹未收貨

英格蘭在新國家領隊杜曹麾下，順利在世盃外主場連勝阿爾巴尼亞及拉脫維亞兼不失一球，贏來如預期般輕鬆；但球隊鋒力不夠銳利，新帥未完全收貨。

右翼列斯占士靚絕罰球打開缺口，下半場再由王牌射手哈利卡尼，以及後備出場的伊比爾治伊斯，分別近射入波，助三獅周一晚在溫布萊以3比0輕取拉脫維亞，於世盃外K組開局兩戰全勝入5球0失球。杜曹賽後說：「這太好，我可認識我的球隊，球隊又可認識我。我們會去到想去的地方。」

杜曹的終極目標，當然是明年夏天的大力神獎盃，但他對球隊今戰下半場的踢法，感到不滿；直至迪格蘭賴斯殺入禁區傳中予卡尼拉開比分，才能釋懷。他說：「尤其下半場，我們開始放慢比賽節奏，太多沒有走動的運球，這是沒道理。我們沒有想過要這樣做。」

