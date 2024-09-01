上水廣場邀香港賽艇運動員趙顯臻 分享比賽點滴提升市民關注非主流運動

巴黎奧運圓滿落幕之際，上水廣場舉辦了盛大的慶祝活動《Summer E-Sport齊撐運動員狂熱派對》，吸引眾多運動迷和市民參與，共同慶祝香港代表隊的傑出表現。為進一步推動本地運動發展，上水廣場於周六(31日)再次舉行精英運動員見面會，邀請了賽艇運動員趙顯臻，分享巴黎奧運之旅的心路歷程，冀活動提升市民對本地體育，以及對賽艇這項非主流運動的關注，同時讓運動熱情在體壇盛事過後繼續全城蔓延。

趙顯臻感謝港人支持 望繼續關注賽艇運動

繼8年前出戰里約奧運男子輕量級雙人雙槳項目後，趙顯臻今屆再代表香港踏上奧運舞台。趙顯臻形容今屆奧運是越級挑戰，在面對身形及力量比自己強壯的歐美選手，他就如「打巨人」，「所以我的策略是用技術、頭腦去進行比賽。雖然最終無緣獎牌，但我已傾盡全力無遺憾了。我亦要感激一直支持著我的香港人，包括今日親臨上水廣場的大批市民，希望大家可繼續支持本地運動員，特別是賽艇這個相對非主流的運動。」趙顯臻在比賽中一直保持信念，展現不屈不撓的精神，並在該項目以港將奧運最佳成績、第20名完成。趙顯臻並在活動中，與觀眾互動及演示划艇技巧。