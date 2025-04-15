世冠盃｜傳門票滯銷　恩芬天奴稱並不擔心

改制後的世界冠軍球會盃在6月就會在美國展開，不過美國傳媒指出，門票銷情並不理想，即使是兩支歐洲球會的比賽也仍有很多空位。不過國際足協（FIFA）會長恩芬天奴（Gianni Infantino）就表示自己並不擔心，相信球迷在知道最好的球員雲集，自然會購票入場。

首屆新增至32隊的世冠盃，在6月14日在美國開幕，揭幕戰由有美斯（Lionel Messi）壓陣的國際邁亞密對埃及班霸艾阿里。根據美國ESPN報道，揭幕戰門票在網上售票平台Ticketmaster，最平也要356.8美元（約2,768.4港元）在邁亞密的主場在上下層的看台都有逾百張門票未售出。至於在之後一日，在辛辛那堤舉行，德甲拜仁慕尼黑對大洋洲唯一代表，新西蘭的奧克蘭城最平門票94.8美元，不過多個看台亦顯示仍有逾百門票。至於由兩支歐洲球會，在美國加州玫瑰碗舉行的巴黎聖日耳門對馬德里體育會，在球場26個細區中，超過一半看台都有過百張門票，而票價最平133.8美元。