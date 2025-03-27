世冠盃｜冠軍最高可獲1.25億美元　入場最起碼袋逾350萬美元

國際足協公布改制之後的世界冠軍球會盃獎金詳情。當中冠軍球隊預計最多可獲1.25億美元，而每支球隊的基本參賽收入以各洲的商業規模計算，最少的大洋洲代表也可獲358萬美元，而歐洲頂級球隊更可達3,819萬美元。

首屆改制後的世冠盃賽事將於6月14至7月13日在美國舉行，參賽球隊由以往7隊擴充至32隊，改為每4年舉行一次，今屆賽事總獎金10億美元，若贏到冠軍，由分組賽起計，一共要踢7場，最高可以拿到1.25億美元。

世冠盃參賽球隊之中，歐洲佔最多有12隊，按球隊過去4季表現，在歐洲足協的排名決定參賽資格，2021年歐聯冠軍車路士和2023年歐聯冠軍曼城代表英格蘭角逐。