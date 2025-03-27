世冠盃｜冠軍最高可獲1.25億美元　入場最起碼袋逾350萬美元

國際足協公布改制之後的世界冠軍球會盃獎金詳情。當中冠軍球隊預計最多可獲1.25億美元，而每支球隊的基本參賽收入以各洲的商業規模計算，最少的大洋洲代表也可獲358萬美元，而歐洲頂級球隊更可達3,819萬美元。
首屆改制後的世冠盃賽事將於6月14至7月13日在美國舉行，參賽球隊由以往7隊擴充至32隊，改為每4年舉行一次，今屆賽事總獎金10億美元，若贏到冠軍，由分組賽起計，一共要踢7場，最高可以拿到1.25億美元。
世冠盃參賽球隊之中，歐洲佔最多有12隊，按球隊過去4季表現，在歐洲足協的排名決定參賽資格，2021年歐聯冠軍車路士和2023年歐聯冠軍曼城代表英格蘭角逐。
歐洲球隊最少獲1281萬美元出場費
賽事獎金分為出場費，以及按成績發放兩個類別。歐洲球隊獲得的出場費最多。每支歐洲球隊可以獲得1,281萬至3,819萬美元不等，具體根據球隊往績和商業準則釐定。南美洲區球隊的出場費大約1,521萬美元，至於來自中北美洲暨加勒比區、亞洲區及非洲區的球隊，獲950多萬美元。最少的是來自大洋洲區的新西蘭奧克蘭城，只有358萬美元。
國際足協會長恩芬天奴（Gianni Infantino）表示，這次獎金分配模式代表有史以來在一項包含小組賽和淘汰賽階段的賽事中發放的最高獎金數額，賽事的所有收益都將重新分配給球會層面的足球領域。
原文刊登於 香港電台