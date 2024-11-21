世冠盃｜哥斯達黎加球會威脅要告國際足協　要求給予參賽資格

明年舉行的首屆擴展至32隊後的世界冠軍球會盃，繼續爭議不斷。哥斯達黎加球會阿拉祖蘭斯威脅，如果國際足協（FIFA）不給予他們參賽席位，將會告上法庭。

哥斯達黎加的阿拉祖蘭斯在當地贏過30次聯賽冠軍，他們指出，根據FIFA的規則同一擁有人的球會不能同時參與比賽。他們指出，墨西哥的帕丘卡與利昂同屬於墨西哥帕丘卡集團的同一擁有人。因此他們在聲明指，他們的要求是基於賽會的規則，指他們提出的要求只是按FIFA自己設下的指引。阿拉祖蘭斯的發言人又表示，他們已在西班牙聘請律師樓，並獲得所有的資料。