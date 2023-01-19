世冠盃︱國際足協將試行　VAR球證現場解釋

在視像助理裁判（VAR）推出之後，仍有不少球迷對有關的裁決感到困惑，因此國際足協（FIFA）計劃，在下月摩洛哥舉行的世界冠軍球會盃，將試行VAR在球場解釋有關決定，並會試行12個月。
負責制定及修改球例等的國際足球理事會（IFAB）表示，若然在摩洛哥取得成功，將會在之後的FIFA賽事中繼續嘗試。當中包括在今夏舉行的女子世界盃。國際職業球員工會（FIFPro）以及世界聯賽論壇要求下，IFAB周三（18日）在溫布萊球場舉行會議，討論包括關於越位定義的解釋等。
增加球證決定透明度
對於有關於要求公開球證以及VAR之間對話，英格蘭足總總裁Mark Bullingham透露，球證與VAR的對話內容會繼續保密：「FIFA的比賽在未來12個月會試行，球證在執行VAR的決定後，向球場以及直播觀眾解釋發生甚麼事以及作出決定的原因。我們認為在透明度是重要的，同時我們也認為對球場內沒有足夠資訊的球迷也是重要的。」
另外就有關於試行腦震盪的換人名額，但IFAB指未有取得共識，但有關的目標仍在積極地進行。而IFAB又透露，正尋求在比賽時間上有更公平的狀況，但否決採用倒數時計去阻止浪費比賽時間。「在卡塔爾世界盃的做法我們獲得正面的回應，可能尋求在補時取得更準確的計時方式。」