世冠盃︱國際足協將試行　VAR球證現場解釋

在視像助理裁判（VAR）推出之後，仍有不少球迷對有關的裁決感到困惑，因此國際足協（FIFA）計劃，在下月摩洛哥舉行的世界冠軍球會盃，將試行VAR在球場解釋有關決定，並會試行12個月。

負責制定及修改球例等的國際足球理事會（IFAB）表示，若然在摩洛哥取得成功，將會在之後的FIFA賽事中繼續嘗試。當中包括在今夏舉行的女子世界盃。國際職業球員工會（FIFPro）以及世界聯賽論壇要求下，IFAB周三（18日）在溫布萊球場舉行會議，討論包括關於越位定義的解釋等。