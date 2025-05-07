世冠盃｜墨西哥利昂上訴失敗失參賽資格　FC洛杉磯月底鬥阿美利加爭最後一席

國際體育仲裁法庭（CAS），在周二（6日）駁回了墨西哥球會利昂，就國際足協（FIFA）褫奪其世界冠軍球會盃參賽資格的上訴。而FIFA也決定會在5月31日，由美國的FC洛杉磯與墨西哥的CF阿美利加進行一場過的資格賽。

因為墨西哥超聯球會的利昂與帕丘卡，由同一集團所持有，故被FIFA指違反了賽事不能有同一個持有人擁有多過一支球會的規定。CAS的裁決認為，利昂及帕丘卡都違反了FIFA的賽事規定，故此駁回有關的上訴。兩支墨超球會分別贏得2023及2024年的中北美洲冠軍盃而獲得參賽資格，不過因為兩隊同屬一個集團，故最後以綜合排名最高的帕丘卡獲准參賽，而利昂的席位就被取消。