世冠盃｜墨西哥利昂上訴失敗失參賽資格　FC洛杉磯月底鬥阿美利加爭最後一席

國際體育仲裁法庭（CAS），在周二（6日）駁回了墨西哥球會利昂，就國際足協（FIFA）褫奪其世界冠軍球會盃參賽資格的上訴。而FIFA也決定會在5月31日，由美國的FC洛杉磯與墨西哥的CF阿美利加進行一場過的資格賽。
因為墨西哥超聯球會的利昂與帕丘卡，由同一集團所持有，故被FIFA指違反了賽事不能有同一個持有人擁有多過一支球會的規定。CAS的裁決認為，利昂及帕丘卡都違反了FIFA的賽事規定，故此駁回有關的上訴。兩支墨超球會分別贏得2023及2024年的中北美洲冠軍盃而獲得參賽資格，不過因為兩隊同屬一個集團，故最後以綜合排名最高的帕丘卡獲准參賽，而利昂的席位就被取消。
利昂在判決後聲明表示：「這判決很嚴厲，因為對手的影響力巨大。壓力也很強，風險亦很高。不過成件事最受傷害的是站在我們的人，包括球迷及球員，他們值得一個體育推廣組織的尊重。然而從一開始，這事就不是在體育原則下進行。」FIFA對CAS的裁決表示歡迎，並同時公布，利昂多出的資格，會由美職聯的FC洛杉磯與墨超的CF阿美利加，在洛杉磯的主場進行一場過的資格賽，勝方可取代利昂出戰世冠盃D組比賽。同組的對手有英超的車路士、突尼西亞的希望之星以及巴西的法林明高。