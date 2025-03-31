世冠盃｜墨西哥利昂遭DQ　FC洛杉磯與CF阿美利加爭參賽資格

擴充後的世界冠軍球會盃，今夏就在美國展開首屆比賽。不過32支參賽球隊出現變數，因為墨西哥代表的利昂，違反國際足協（FIFA）的規定，球隊與同國的帕丘卡屬於同一個班主所有，故被取消參賽資格。國際足協提出由美國的FC洛杉磯與墨西哥的CF阿美利加爭奪多出的名額。
FIFA在本月21日聲明指利昂違規，並在23日取消利昂的參賽資格，FIFA指：「根據2025年世界冠軍球會盃規章的第10章第4段指出，FIFA確定利昂會被移出賽事，取代的球隊會在之後公布。」由於利昂向瑞士的國際體育仲裁法院提出上訴，故決定的方式要等利昂的裁決出爐才可公布。有關的聽證會在4月23日於馬德里進行，不過利昂及哥斯達黎加的阿拉祖蘭斯都提出抗議，阿拉祖蘭斯指利昂違規，他們理應獲得參賽的資格。
FIFA在周日（30日）指，美職聯球會FC洛杉磯將作為2023年的中北美洲冠軍盃亞軍，即利昂所獲得的資格。以及在世冠盃的屬會排名中順位最高的CF阿美利加，將會進行一場過的附加賽來決定取代利昂的球隊資格。
阿美利加主帥：寧願球場上取得資格
雖然FC洛杉磯未有就事件作出回應，不過CF阿美利加的主帥安迪渣甸（Andre Jardine）竟表示：「利昂應該參與世冠盃。我對這情況感到傷心，我寧願他們尋找方法讓他們可以參賽。如果無法實現，那阿美利加在過去都做得很好。事實上是我們仍未贏得中北美洲冠軍盃，這是我們的夢想及明確的目標。我們在多數墨西哥的比賽取得領先，還有中北美洲的排名，這是其中一項條件。如果你問我想不想去打世冠盃，這當然是想，不過我寧願從場上取得世冠盃的資格，這是我們一直努力的事。」