世冠盃｜墨西哥利昂遭DQ　FC洛杉磯與CF阿美利加爭參賽資格

擴充後的世界冠軍球會盃，今夏就在美國展開首屆比賽。不過32支參賽球隊出現變數，因為墨西哥代表的利昂，違反國際足協（FIFA）的規定，球隊與同國的帕丘卡屬於同一個班主所有，故被取消參賽資格。國際足協提出由美國的FC洛杉磯與墨西哥的CF阿美利加爭奪多出的名額。

FIFA在本月21日聲明指利昂違規，並在23日取消利昂的參賽資格，FIFA指：「根據2025年世界冠軍球會盃規章的第10章第4段指出，FIFA確定利昂會被移出賽事，取代的球隊會在之後公布。」由於利昂向瑞士的國際體育仲裁法院提出上訴，故決定的方式要等利昂的裁決出爐才可公布。有關的聽證會在4月23日於馬德里進行，不過利昂及哥斯達黎加的阿拉祖蘭斯都提出抗議，阿拉祖蘭斯指利昂違規，他們理應獲得參賽的資格。