世冠盃｜曼城三球擊敗浦和紅鑽　決賽鬥富明尼斯

在沙特阿拉伯舉行的最後一屆單年制的世界冠軍球會盃，將在周五（22日）進行決賽。而在四強，歐聯冠軍的曼城以3:0擊敗亞冠盃冠軍的浦和紅鑽，會與南美自由盃冠軍的富明尼斯爭奪改制前的最後一屆冠軍。
世冠盃將會在2025年改制變成4年一度的比賽，因此今屆是世冠盃改革前最後的一屆。曼城主帥哥迪奧拿（Pep Guardiola）形容，這可能是球員人生唯一的一場決賽。在四強面對日本的浦和，曼城受制對手的死守，僅僅在上半場補時藉一次的傳中，由對手的挪威後衛凱巴頓（Marius Hoibraten）擺烏龍撞入自己龍門而領先。
換邊後曼城先在52分鐘由高華錫（Mateo Kovacic）接應基爾獲加（Kyle Walker）的直線，單刀為藍月亮拉開比賽。到7分鐘後，馬菲奧斯紐尼斯（Matheus Nunes）的射門雖然被西川周作救出，但貝拿度施華（Bernardo Silva）禁區內截回皮球起腳，省中對手後衛入網，曼城拉開至3:0。雙方之後都未有改寫比數，曼城以3:0晉身決賽，會與巴西的富明尼斯爭奪冠軍。
哥帥：這可能是我們人生唯一機會
曼城主帥哥迪奧拿表示：「球員都知道這對球會有多重要。要晉級這個決賽，你得做出非比尋常的事，就像贏得歐聯冠軍。這可能是我們人生中唯一的一次機會。我們已經到達這裡，我們會盡力贏得這個未贏過的冠軍，以完成這個創舉。」