世冠盃｜曼城三球擊敗浦和紅鑽　決賽鬥富明尼斯

在沙特阿拉伯舉行的最後一屆單年制的世界冠軍球會盃，將在周五（22日）進行決賽。而在四強，歐聯冠軍的曼城以3:0擊敗亞冠盃冠軍的浦和紅鑽，會與南美自由盃冠軍的富明尼斯爭奪改制前的最後一屆冠軍。

世冠盃將會在2025年改制變成4年一度的比賽，因此今屆是世冠盃改革前最後的一屆。曼城主帥哥迪奧拿（Pep Guardiola）形容，這可能是球員人生唯一的一場決賽。在四強面對日本的浦和，曼城受制對手的死守，僅僅在上半場補時藉一次的傳中，由對手的挪威後衛凱巴頓（Marius Hoibraten）擺烏龍撞入自己龍門而領先。