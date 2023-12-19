世冠盃｜曼城施華批賽程頻密易受傷　哥迪奧拿稱不滿球員缺休季時間

曼城在周末完成英超之後，已飛到沙特阿拉伯準備出戰今屆的世界冠軍球會盃。曼城的貝拿度施華（Bernardo Silva）就在賽前受訪，批評頻密的賽程將令球員更易受傷，而他指他們因為拿着鉅額薪金而無力反抗。至於主帥哥迪奧拿（Pep Guardiola）被問到賽事改制，他指自己對比賽沒有不滿，只是不滿球員將缺乏休季的時間。

曼城將會在世冠盃面對日本的浦和紅鑽，爭入周五的決賽。在賽前貝拿度施華就表示：「現今我們的比賽數量，真是有點瘋狂，因為球員沒多時間休息。受傷的風險增加不少。」這次的賽程，曼城就在上周末（16日）對完水晶宮後前往沙特，然後在27日又再回英國比賽。他指：「我們球員沒有得到諮詢，不過我們就要盡力做我們的工作，代表球會爭取佳績，人們為我們開出高薪，還有球迷的支持。到最後我們因為薪酬豐厚而不能投訴，但是我的意見是，對於人們喜歡比賽以及想享受比賽，那我們長時間有太多的比賽，到最後比賽會失去能量和強度。」