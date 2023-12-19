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體育
2023-12-19 12:02:01

世冠盃｜曼城施華批賽程頻密易受傷　哥迪奧拿稱不滿球員缺休季時間

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曼城主帥哥迪奧拿。(美聯社)

曼城主帥哥迪奧拿。(美聯社)

曼城在周末完成英超之後，已飛到沙特阿拉伯準備出戰今屆的世界冠軍球會盃。曼城的貝拿度施華（Bernardo Silva）就在賽前受訪，批評頻密的賽程將令球員更易受傷，而他指他們因為拿着鉅額薪金而無力反抗。至於主帥哥迪奧拿（Pep Guardiola）被問到賽事改制，他指自己對比賽沒有不滿，只是不滿球員將缺乏休季的時間。

曼城將會在世冠盃面對日本的浦和紅鑽，爭入周五的決賽。在賽前貝拿度施華就表示：「現今我們的比賽數量，真是有點瘋狂，因為球員沒多時間休息。受傷的風險增加不少。」這次的賽程，曼城就在上周末（16日）對完水晶宮後前往沙特，然後在27日又再回英國比賽。他指：「我們球員沒有得到諮詢，不過我們就要盡力做我們的工作，代表球會爭取佳績，人們為我們開出高薪，還有球迷的支持。到最後我們因為薪酬豐厚而不能投訴，但是我的意見是，對於人們喜歡比賽以及想享受比賽，那我們長時間有太多的比賽，到最後比賽會失去能量和強度。」

曼城貝拿度施華批評賽程太多。(路透社)

曼城貝拿度施華批評賽程太多。(路透社)

主帥的哥迪奧拿也被問到，世冠盃會在2025年改為4年一次，並且擴至32隊。他指：「我不是反對新的比賽，我只是反對球員在球季之間缺乏休息時間。這是我一直都在投訴的。對我來說3日、6日或者7日打一場沒有問題。不過完成每個球季都不容易，然後3個星期又要重新開始，去亞洲找財路或是去美國。對我們，特別是球員這真是非常艱難。對我而言，有些東西是要改變。不過我們如何轉變呢，當你完成一季，又要去美國打另一個比賽？這是問題。」

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