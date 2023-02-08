世冠盃︱沙特希拉爾兩獲12碼　淘汰法林明高入決賽

在摩洛哥進行的世界冠軍球會盃進入4強階段，2021年的亞洲冠軍希拉爾，藉兩個12碼加上對方下半場少打一人之下，以3:2擊敗巴西的法林明高打入決賽。這是亞洲球隊第3次晉身決賽。
2021年的亞冠盃冠軍希拉爾，在上一圈淘汰東道主的韋達卡薩白蘭卡後，在4強面對南美自由盃冠軍的法林明高。來自沙特阿拉伯的希拉爾，在4分鐘已有好開始，法林明高的守將禁區推跌希拉爾的韋圖（Luciano Vietto），令這支亞洲冠軍獲得12碼，並由沙特國腳的沙林艾杜沙利（Salem Al Dawsari）射入，為希拉爾取得領先。
雖然法林明高在20分鐘，由柏度古靴美（Pedro Guilherme）射入為球隊追平。不過在上半場的補時階段，法林明高再輸12碼，韋圖再於禁區被對手的謝臣（Gerson）踢跌，令希拉爾再有領先的機會，沙林艾杜沙利再次射入，半場希拉爾領先2:1兼多打一人。
亞洲球隊第3次晉級決賽
換邊後韋圖再做希拉爾的功臣，他在70分鐘禁區內勁射近柱楣底，令這支亞洲冠軍拉開到3:1。雖然柏度古靴美下半場補時門前補中，為法林明高追回一球，不過希拉爾仍以3:2擊敗法林明高晉級決賽。這是亞洲球會繼2016及2018年後，再次晉身決賽，過去2次亞洲球會都是擊敗南美的冠軍入決賽。希拉爾決賽的對手會是西班牙的皇家馬德里或埃及的艾阿里。