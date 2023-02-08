世冠盃︱沙特希拉爾兩獲12碼　淘汰法林明高入決賽

在摩洛哥進行的世界冠軍球會盃進入4強階段，2021年的亞洲冠軍希拉爾，藉兩個12碼加上對方下半場少打一人之下，以3:2擊敗巴西的法林明高打入決賽。這是亞洲球隊第3次晉身決賽。

2021年的亞冠盃冠軍希拉爾，在上一圈淘汰東道主的韋達卡薩白蘭卡後，在4強面對南美自由盃冠軍的法林明高。來自沙特阿拉伯的希拉爾，在4分鐘已有好開始，法林明高的守將禁區推跌希拉爾的韋圖（Luciano Vietto），令這支亞洲冠軍獲得12碼，並由沙特國腳的沙林艾杜沙利（Salem Al Dawsari）射入，為希拉爾取得領先。