世冠盃｜皇馬5奪錦標 安帥特別多謝華維迪

憑雲尼斯奧斯祖利亞與費達歷高華維迪，齊齊梅開二度，加上射手賓施馬及時復出兼入波；皇家馬德里於摩洛哥舉行的世冠盃決賽，以5比3殺敗亞洲代表希拉爾，歷來第5次奪標，兼為歐洲球隊實現10連霸大業。賽後皇馬主帥安察洛堤認為今次奪冠，將為他們在今季餘下時間爭逐其餘3項錦標(西甲、歐聯及西班牙盃)打下強心針！

連同今次世冠盃奪冠，「銀河艦隊」今季已拿下兩個冠軍，另一項錦標則是歐洲超級盃；而自2021年重返班拿貝掌帥的「肥安」，則是贏得了個人兩度領導皇馬以來的第9個冠軍，成就非凡。賽後，「肥安」興奮表示：「能夠帶同冠軍獎盃回家是最好不過，我們在不斷進步中，當然，防線有些犯錯是可以避免的，但己隊的進攻實在出色，如今一眾傷員都已回歸，我想這是對餘下球季的大激勵。我對往後球季有絕大信心，會在每個賽事都奮戰至最後。」