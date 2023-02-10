世冠盃｜賓施馬歸隊 皇馬決戰希拉爾

剛在世冠盃4強大炒艾阿里的歐洲王者皇家馬德里，明晚香港時間深夜在摩洛哥首都拉巴特，跟亞冠盃明主、沙特強旅希拉爾決戰前傳喜訊(12/02 03:00)；主帥安察諾堤表示王牌前鋒賓施馬將會歸隊，勢令「銀河艦隊」要再創歷史5度封王的士氣推上高峰。

皇家馬德里在世冠盃4強才出場，雖有射手賓施馬、門將泰拔高圖爾斯等多名主力因傷缺陣，仍能4比1大炒埃及雄師艾阿里。進攻鐵三角雲尼斯奧斯祖利亞、洛迪高高斯與費達歷高華維迪，各入一球，火力不減。

主帥安察諾堤賽後透露，王牌射手賓施馬及守將艾達米列達奧，將會出發往摩洛哥歸隊，並在周五跟大軍操練，並說：「二人未完全康復，但卡廉(賓施馬)進展良好。」至於上仗只坐後備席的守將丹尼爾卡華積、前鋒馬高阿辛斯奧；安帥指前者賽前發燒、後者體力未復，但周六決賽應可披甲。

安帥早在2014年正是在摩洛哥帶隊，助皇馬初嘗世冠盃盟主的滋味；球隊之後在2016至2018年，三度封王，領先3次捧盃的西甲宿敵巴塞隆拿。安帥談及決賽對手是希拉爾、並非賽前大部分人估計的法林明高時說：「我也感到意外，可能法林明高仍在季前階段，未在佳態，終付出代價。」