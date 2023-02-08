世冠盃4強｜賓施馬高圖爾斯缺陣 皇馬世冠盃4強鬥艾阿里

近期在西甲失意的歐洲王者皇家馬德里，轉戰非洲摩洛哥，在香港時間今晚深夜出戰世冠盃4強，大戰已連過兩關的埃及勁旅艾阿里(09/02 03:00)；在缺少射手賓施馬及門將泰拔高圖爾斯下，要殺入決賽，或遇考驗。

「銀河艦隊」皇馬踏入2023年，表現反覆，剛戰西甲作客馬略卡，因守將拿祖費南迪斯「擺烏龍」，加上馬高阿辛斯奧主踢12碼宴客，0比1喪帥而回，被榜首巴塞隆拿拋離8分。球隊在官網公布今次出征的22人大軍名單，未見上仗已因傷缺陣的賓施馬及高圖爾斯，估計烏克蘭門將盧連及巴西前鋒洛迪高高斯會繼續頂上，實力稍為削弱。歷來奪得最多共4次世冠盃的皇馬，中場仍有大將莫迪歷及卻奧斯擔正鎮住大局；阿拉巴及魯迪格料扼守中路，而洛迪高高斯、雲尼斯奧斯祖利亞，仍是取分重心，望能率球隊贏波晉身周六決賽，一舒近期悶氣。