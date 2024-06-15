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體育
2024-06-15 15:00:00

世界女排聯賽香港站｜中國女排大勝德國 黃夢潔︰踏實地準備每場及巴黎奧運

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世界女排聯賽香港站｜中國女排大勝德國 黃夢潔︰踏實地準備每場及巴黎奧運

世界女排聯賽香港站｜中國女排大勝德國 黃夢潔︰踏實地準備每場及巴黎奧運

6月14日（周五）的第3場比賽，中國女排對上排名第12的德國隊，中國女排完勝德國局數3︰0，比分為25︰19、25︰17。25︰18。 中國隊以精準的殺球和假動作，撕破德國的防守，並順利取下勝利。

世界女排聯賽香港站｜中國女排大勝德國。（蘇文傑攝） 世界女排聯賽香港站｜中國女排大勝德國。（蘇文傑攝） 世界女排聯賽香港站｜中國女排大勝德國。（蘇文傑攝） 世界女排聯賽香港站｜中國女排大勝德國。（蘇文傑攝） 世界女排聯賽香港站｜中國女排大勝德國。（蘇文傑攝） 世界女排聯賽香港站｜中國女排大勝德國。（蘇文傑攝） 世界女排聯賽香港站｜中國女排大勝德國，朱婷攔網。（蘇文傑攝） 世界女排聯賽香港站｜中國女排大勝德國，朱婷取得13分。（蘇文傑攝）

龔翔︰這一段走來遇到很多挫折

中國名將朱婷及李盈瑩仕各取13分，同為全隊最高分， 隊長袁心玥則貢獻12分。德國則以艾絲美雅（Alsmeier）12分為隊內得分王。

賽後採訪中，中國隊的18號黃夢潔表示︰「德國隊善於利用自己的特點，因此在賽前做好充足的策略準備很重要。」對於賽前獲得巴黎奧運參賽資格，她指要一步一步做好，打好基礎為重，「為了在奧運中取得好成績，也是需要踏實地準備好每場」。隊長袁心玥承認自己有很多細節未做得很好，認為整體表現可以更好，對接下來對的比賽仍然保持謹慎。

龔翔宇認為勝仗正好鼓勵自己︰「這一段走來遇到很多挫折，可是走到了這一步，卻肯定了她們每天的努力」她續指要珍惜接下來的比賽，需要有更好的磨合「在有限的時間裡對他們進行充足的研究」。 中國今晚對世一土耳其，星期日鬥波蘭。

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世界女排聯賽香港站｜中國女排大勝德國。 世界女排聯賽香港站｜中國女排大勝德國。 世界女排聯賽香港站｜中國女排大勝德國。（林俊源攝） 世界女排聯賽香港站｜中國女排大勝德國，女球迷為朱婷打氣。（林俊源攝） 世界女排聯賽香港站｜中國女排大勝德國。（林俊源攝） 世界女排聯賽香港站｜中國女排大勝德國。（林俊源攝） 世界女排聯賽香港站｜中國女排大勝德國。（林俊源攝） 世界女排聯賽香港站｜中國女排大勝德國。（林俊源攝） 世界女排聯賽香港站｜中國女排大勝德國，朱婷近網進攻。（林俊源攝）

德國隊隊長絲迪葛（Lena Stigrot）則表示︰「中國隊的進攻走位和攔網得分做得很好，非常欣賞」。雖然德國隊落敗，可是面對粉絲們的歡呼，德國球員也非常歡迎他們，與他們互動及自拍，樂在其中。

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