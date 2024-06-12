世界女排聯賽香港站｜中國隊首戰3局挫保加利亞　警方播國歌期間拍攝現場情況

周二晚（11日）起在紅磡香港體育館舉行的世界女排聯賽香港站，中國隊在首戰面對實力較次的保加利亞，結果輕鬆直落3局取勝。而在比賽前，警方就派員在場拍攝拍國歌時候的情況。
世界女排聯賽香港站在周二展開，首場賽事就由德國對多明尼加共和國，結果多明尼加以局數3:1取勝。而中國隊就壓軸出場，在賽前播放國歌期間，一批警員在場內拍攝觀眾在播國歌的情況，就如同早前香港大球場舉行的世界盃外圍賽一樣如臨大敵，不過今次暫時未收到有人被捕。而早前在大球場就有3名球迷被指因為沒有站立或背向球場而被帶走。
對於中國女排而言，今次香港站對爭取巴黎奧運入場券至關重要，原因是在早前的澳門站，她們不敵日本，在排名上跌落亞洲第2位，要取得亞洲首名晉級奧運，今站要比在福岡主場出戰的日本取得更好成績。在面對實力較次的保加利亞，中國隊輕鬆以直落3局贏25:15、25:12及25:17勝出，世界排名增加1.98分，但仍落後於日本。
世界兩強周三香港站出戰
中國的王媛媛及李盈瑩今場同為中國隊取得13分，而隊長的袁心玥就有12分的貢獻。中國隊下一仗會是在周五（14日）對德國。而香港站周三（12日）會上演另外兩場比賽，由世界排名第一的土耳其對泰國以及世界排名第二的巴西對波蘭。