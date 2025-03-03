世界格蘭披治桌球大獎賽賽程｜卓林普周二晚「主場」鬥加利韋爾遜（附直播連結）

世界格蘭披治桌球大獎賽2025，在3月4至9日於香港啟德體育園體藝館上演，賽程及直播已落實。賽事決賽於3月9日（星期日）舉行，ViuTV99台將免費直播。

奧蘇利雲退賽 華費爾頂上

世界排名第一的卓林普，將「主場」迎戰排名32的加利韋爾遜；至於另一名「港人」奧蘇利雲原訂鬥排名第9的中國斯佳輝，但賽前退出由世界排名33位的伊朗球手賀辛華費爾（Hossein Vafaei）補上。奧蘇利雲表示︰「遺憾未能參賽，我很希望在香港復出，為此盡了最大努力，然而未能如願。」。