世界格蘭披治桌球大獎賽︱卓林普盼決賽對奧蘇利雲　表演賽門票將免費發放

由世界桌球巡迴賽（WST）與 F-Sports Promotions Limited 聯合主辦，中國香港桌球總會協辦的「世界格蘭披治桌球大獎賽2025」，將於3月4日至9日在香港啟德體育園啟德體藝館隆重舉行。世界排名第一的卓林普（Judd Trump）期望決賽可以硬撼奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）。
在今日舉行賽前記者會，世界排名第一的卓林普（Judd Trump）親臨現場並公布了賽程。此次賽事獲得「M」品牌認可，進一步提升了香港作為國際體育盛事之都的形象。
卓林普表示：「我非常享受每次在香港比賽，熱愛香港的一切。這次能在成為香港人後首次在主場出戰，絕對是我職業生涯中最具意義的賽事之一。我迫不及待想感受5000名球迷在全新啟德體藝館的熾熱打氣氛圍。」此外，卓林普更指希望能夠在比賽中對陣「火箭」奧蘇里雲：「我非常期待與火箭奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）在決賽對決，相信會十分精彩。」
卓林普愛打邊爐 未習慣食辣
卓林普還提到他成為香港人後在香港的生活，他表示自己非常喜愛吃火鍋，但由於尚未習慣食辣，他更喜歡不辣的湯底。他表示：「今次使用香港身份證入境，過去要花很長時間過關，但這次只用了10秒，非常開心，真的有回家的感覺。」
奧蘇利雲拍片表示期待參賽
F-Sports Promotions Limited 總裁封歡歡女士對於本次賽事充滿信心，她表示：「感謝文化體育及旅遊局、大型體育活動事務委員會和各單位的鼎力支持。全新的啟德體藝館不僅為賽事提供了絕佳的場地，更將為觀眾帶來無與倫比的觀賞體驗。」
奧蘇利雲則通過拍片，在記者會中表示期待參賽。
表演賽門票將免費發放
3月8日及3月9日上午11時將舉行表演賽，香港名將傅家俊將對陣「白旋風」韋德（Jimmy White），而香港一姐吳安儀則將對決世界一姐諾查勒（Mink Nutcharut）。表演賽門票將免費發放，詳情稍後公布。
公眾門票於快達票及大麥網發售，票價從$80至$2580不等。比賽下午和晚上時段各有兩場連續比賽，球迷購買單節賽事門票，即可觀看兩場比賽。
官方網頁
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賽事首度衝出英國落户香港
世界格蘭披治桌球大獎賽自2015年起舉行，僅賽季排名前32名的職業球手有資格參與角逐，是職業桌球界的巔峰盛事。今年賽事首度衝出英國，落户香港。無論場地規模還是賽事獎金均創下新紀錄，5000名觀眾將在全新的啟德體藝館現場體驗這項頂級賽事，賽事總獎金從去年的38萬英鎊增至70萬英鎊，冠軍獎金更由10萬英鎊提升至18萬英鎊，均為歷年之最。
香港自1989年後再次舉辦排名賽，其中卓林普和奧蘇利雲將在成為香港居民後首次在主場出擊，帶來精彩對決。其他參賽的頂尖球手，包括中國球手丁俊暉、沙比（Mark Selby）、羅拔臣（Neil Robertson）、梅菲（Shaun Murphy）、艾倫（Mark Allen）、希堅斯（John Higgins）、威廉斯（Mark Williams）和現任世界冠軍加蘭韋爾遜（Kyren Wilson）。
世界格蘭披治桌球大獎賽賽程
3月4日 32強（7局4勝）
1:00 pm
Table 1: 威廉斯 （5） vs 冰咸（28）
Table 2: 利素禾斯基（16）vs 張安達（17）
接場制
Table 1: 梅菲（10）vs 麥佳亞（23）
Table 2: 華基連（11）vS 基拔（22）
7:30 pm
Table 1: 卓林普（1） vs 韋爾遜（32）
Table 2: 希堅斯（15）vs 卡達 （18）
接場制
Table 1: 加蘭韋爾遜（2）vs沙治（31）
Table 2: 吳宜澤（12） vs 龐俊旭 （21）
3月5日 32強（7局4勝）
1:00 pm
Table 1: 沙比 （4）vs 積遜彼治（29）
Table 2: 肖國棟（3） vs 積鍾斯（30）
接場制
Table 1: 羅拔臣（6） vs 袁思俊（27）
Table 2: 雷佩凡（14） vs 施利沙（19）
7:30 pm
Table 1: 斯佳輝（9）vs 奧蘇利雲（24）
Table 2: 鶴健士（7）vs 福特（26）
接場制
Table 1: 丁俊暉 （8）vs徐思（25）
Table 2: 艾倫（13）vs 占美羅拔臣（20）