世界格蘭披治桌球大獎賽︱卓林普盼決賽對奧蘇利雲　表演賽門票將免費發放

由世界桌球巡迴賽（WST）與 F-Sports Promotions Limited 聯合主辦，中國香港桌球總會協辦的「世界格蘭披治桌球大獎賽2025」，將於3月4日至9日在香港啟德體育園啟德體藝館隆重舉行。世界排名第一的卓林普（Judd Trump）期望決賽可以硬撼奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）。

在今日舉行賽前記者會，世界排名第一的卓林普（Judd Trump）親臨現場並公布了賽程。此次賽事獲得「M」品牌認可，進一步提升了香港作為國際體育盛事之都的形象。

卓林普表示：「我非常享受每次在香港比賽，熱愛香港的一切。這次能在成為香港人後首次在主場出戰，絕對是我職業生涯中最具意義的賽事之一。我迫不及待想感受5000名球迷在全新啟德體藝館的熾熱打氣氛圍。」此外，卓林普更指希望能夠在比賽中對陣「火箭」奧蘇里雲：「我非常期待與火箭奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）在決賽對決，相信會十分精彩。」

卓林普愛打邊爐 未習慣食辣

卓林普還提到他成為香港人後在香港的生活，他表示自己非常喜愛吃火鍋，但由於尚未習慣食辣，他更喜歡不辣的湯底。他表示：「今次使用香港身份證入境，過去要花很長時間過關，但這次只用了10秒，非常開心，真的有回家的感覺。」