世界桌球協會正式檢控10中國球手　梁文博被指拒合作

WPBSA主席Jason Ferguson接受訪問表示：「這些球員來自中國，在某些事件，如果被發現有罪，他們回到自己國家，也可能有機會在體育以外在中國被刑事檢控。」他指事件是令人傷感的，這是桌球史上最大的貪腐醜聞。前世界冠軍的梅菲（Shaun Murphy）表示，感覺被徹底背叛：「如果這些球手在操控賽果的事上被證實有罪，我不認為我們應該在往後的巡迴賽再見到他們。」

WPBSA在周三（18日）發聲明，表示對10名中國球手作出檢控，指控他們在多場賽事上操控比賽結果，並指使其他球手作出欺詐行為，以及下注比賽。

世界桌球協會（WPBSA）正式就10名中國球手，涉嫌操控賽果的調查作出檢控。當中引爆事件的首位中國球手梁文博，被指拒絕與協會合作，而兩個曾贏得大賽錦標的球手顏丙濤及趙心童，被指曾牽涉入打假以及下注。世界桌球協會的主席就透露，球手除了可能面對停賽，也有機會在回國後面臨被刑事起訴的可能。

WPBSA主席：仍會重返中國

WPBSA在聲明表示，有關的指控是經過一個調查機構的監察而作出的結論。而WPBSA亦將會成立一個獨立的聽證會去聽到球手的回應。不過WPBSA表示，這不會影響協會在疫情後在中國重新展開比賽的決定。

Jason Ferguson指：「這是非常具破壞性，不過我認為這些破壞僅暫時的，我們仍會呈獻世界級的直播娛樂，並知道這運動是純潔的，我們會繼續往前走。中國一直與我們一起，我們一同與夥伴合作。他們都很失望，不過這運動會比之前更強大。」他又指：「這是桌球一個很大的商業市場，儘管有這種事件，我們活動的心態仍然很正面，我們是會重返中國的。」

10名球手中，梁文博、李行、魯寧及趙心童都被指參與操控自己沒有參與的比賽，而梁文博、李行、魯寧更被指控指使球手參與打假，而多位排名較低及年紀較輕的球手，都只是被指控操控比賽。

世界桌球協會對10名中國球手的指控：

梁文博—參與操控自己沒有參與的比賽；指使球手在世界桌球巡迴賽操控比賽；試圖阻撓WPBSA調查；拒絕與調查合作

李行—參與操控自己沒有參與的比賽；指使球手操控比賽；試圖阻撓調查；下注桌球賽事

魯寧—操控比賽；參與操控自己沒有參與的比賽；指使球手操控比賽；試圖阻撓調查；下注桌球賽事

顏丙濤—操控比賽；下注桌球賽事

趙心童—參與操控自己沒有參與的比賽；下注桌球賽事

張健康—操控比賽；拒絕呈報指使他操控比賽的人；下注桌球賽事

陳子凡—操控比賽

常冰玉—操控比賽

趙劍波—操控比賽

白朗寧—操控比賽