世界桌球大師賽｜傅家俊大讚奧蘇利雲史上最強 感嘆這是他打過最難忘的比賽

「香港世界桌球大師賽2022」周日晚落幕，世界排名第一的「火箭」奧蘇利雲(Ronnie O'Sullivan)，以局數6比4擊敗香港「神奇小子」傅家俊(Marco)奪冠，贏得10萬英鎊冠軍獎金；傅家俊獲得亞軍4.5萬英鎊獎金，而Marco在4強戰對希堅斯「決勝局」時轟出「完美147度」，亦為他贏得單桿最高分的1萬英鎊獎金。另外，大會公布當晚決賽入場人數超過8,000人，成為史上最多觀眾的桌球賽事。

傅家俊於個人社交媒體分享這次賽事的感受，直言為歷來最難忘：「呢個比賽實在太好玩啦，亦都應該係我咁年打過最難忘嘅比賽！」，他提到從賽前一日教導海外球手0+3及安心出行等防疫措施，確保「佢哋呢幾日喺香港唔好犯法之餘，亦都可以玩得開心安心又放心」，到正式比賽擊敗沙比、希堅斯並打出147，再在主場觀眾前與奧蘇合演「夢幻對決」，破紀錄成為最多現場觀眾的桌球比賽，且於太太及兩女兒面前比賽，讓她們留下美好回憶，傅家俊形容指：「一幕一幕嘅畫面都好似發緊夢一樣！」

傅家俊續指，今次賽事是香港疫情後首項大型國際體壇盛事，「期間香港防疫政策不停改變，我哋面對咗好多大家難以想像嘅困難」，他特此向主辦賽事的香港桌球總會致謝：「衷心感謝香港桌球總會上上下下所有幕後功臣嘅努力，先可以將問題一一解決，最終成功舉辦今次賽事！」

傅家俊亦希望今次比賽能激勵香港市民：「呢幾年大家嘅生活都過得唔容易， 希望所有香港市民都會喜歡呢一份我哋桌球界送比大家嘅禮物！」同時向一眾球迷致謝：「想多謝尋晚喺紅館咁多位球迷同埋喺電視機旁邊嘅每一位觀眾陪伴我度過一個難忘愉快嘅晚上！能夠喺香港球迷面前比賽係我嘅畢生榮耀，亦希望今次我嘅表現冇令大家失望！希望喺不久嘅將來可以再一次係香港比賽同大家見面！」傅家俊最後再次恭賀奧蘇利雲奪冠，大讚對方為史上最強，並感謝球迷的支持，「呢幾日收到好多留言，雖然未能一一回覆，但全部睇哂！Love you all」