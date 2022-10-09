世界桌球大師賽｜傅家俊局數4：6惜負奧蘇 逾8000人觀賽破紀錄 (多圖)

全城期待「香港世界桌球大師賽2022」決賽晚上7時於紅館舉行。由香港「神奇小子」傅家俊(Marco)主場迎戰七屆世界冠軍「火箭」奧蘇利雲(Ronnie O’Sullivan)，逾9,000張門票昨已全部售罄，大會公布今晚決賽入場人數超過8,000人，刷新昨夜7,500人的紀錄，成為史上最多觀眾的桌球賽事。 晚上7時，傅家俊跟奧蘇利雲在現場數千名球迷歡呼下進場。是晚的決賽以11局6勝制進行，首局初段雙方打法較保守，奧蘇利雲首局先贏122：0；第二局雙方一輪攻守後，傅家俊以99：0追平局數；第三局傅家俊先取13度，但因打失黑波把機會送給奧蘇利雲，奧蘇順勢打出一棒71度拿下此局。至於第四局，奧蘇氣勢如火箭，以102：1再贏一局，局數領先至3：1。

晚上約8時半，比賽經過15分鐘休息後繼續，奧蘇領前至32：0時打失黑波，但傅家俊亦未能把握機會，中段失手，讓奧蘇再埋枱贏72：28，拋離局數至4：1。第六局，傅家俊幾乎打出單桿破百(Century break)的98度，追至較接近局數2：4。 來到第七局，雙方先展開一輪防守戰，其後傅家俊進攻時失誤，錯失紅波，讓奧蘇得利，自己亦無奈得對鏡頭伸脷。約9時15分，奧蘇打出今次決賽的首個century break，以105：0再贏一局，領先局數5：2。

第八局，兩人早段接連失誤，傅家俊一度帶前至26：1後再失手。當奧蘇在最後一個紅波前卻又打失遠枱粉紅，傅家俊一口氣拿下17分，以61：52反勝奧蘇，追至局數3：5，仍有機會爭冠軍。 第九局，傅家俊開首領先15：1，中間兩人一度膠著，防守為主。其後傅家俊再次以77：15再下一城，力追至僅落後一局。 不過「火箭」於第十局再度發力，憑一桿「破百」114度再贏114：0，終以局數6：4擊敗傅家俊贏得冠軍，獲取10萬元英鎊的獎金。