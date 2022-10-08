世界桌球大師賽｜傅家俊決勝局交出147　以局數6:5險勝希堅斯入決賽(有片)

在紅磡香港體育會舉行的香港國際桌球大師賽，香港球手傅家俊在今日（8日）的首場四強賽事，在決勝局打出單桿最高的147，並以6:5的局數擊敗希堅斯（John Higgins）打入決賽。

四強的賽事以11局6勝分勝負，希堅斯首局先打出一桿破百的105分，以105:22先取第一局。不過Marco在第2局以76:50的比分追平局數，第3局又輪到希堅斯勝出。之後他更乘勇再取第4局，一度將局數領先至3:1。

希堅斯兩度破百仍落敗

不過傅家俊在第5局以62:1的比數追近至落後局數2:3。之後3局都是互有勝負下，在第9局希堅斯再打出單桿破百的105分，並以105:0再取一局，領先局數5:4，只需再取一局就可以入決賽。但之後Marco以72:1的分數，在第10局追平至5:5。

決勝的11局，傅家俊打出「士碌架」單桿最高的147分，以147:0的比數擊敗希堅斯取得決勝局，晉身明日的決賽。