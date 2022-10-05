世界桌球大師賽｜奧蘇利雲：對可再來港感非常高興  周日決賽賣出九成門票

「香港世界桌球大師賽」相隔5年將在明天開鑼，並首於紅館舉行。主辦單位香港桌球總會主席羅永聰表示，9月底政府放寛檢疫安排至「0+3」，距開賽時間只有10天，雖打亂原先為國際球手閉環管理的安排，但為賽事安排及球手帶來更大彈性和自由，讓海外嘉賓看到香港逐漸復常，對此感鼓舞。海外球手均對可再來港感高興和期待。

羅永聰指出，紅館可容納逾8,000人，周日決賽日門票銷售理想，已售出近九成，令賽事有機會成為史上最多人觀賞的桌球賽，賽事亦是疫後亞洲首個桌球大賽。他又感謝海外球手，在香港還有一定防疫限制下，未與世界各地相同放寬，仍願意接受邀請來港，對他們的專業精神表示敬佩。

來港球手包括奧蘇利雲（Ronnie O’Sullivan）、卓林普（Judd Trump）、沙比（Mark Selby）、羅拔臣（Neil Robertson）、希堅斯（John Higgins）、首來港作賽的趙心童，亦不少得本港代表傅家俊及「四眼Q后」吳安儀。奧蘇利雲指，對再來港感高興，期待再與球迷見面。傅家俊指，賽事將是本港疫後首個大型體育盛事，又有多名球壇傳奇參賽，十分興奮期待。吳安儀亦指，相信外國球手已一段時間沒來亞洲作賽，又可能是桌球史上最大型賽事之一，十分意義，希望以唯一女子身份參賽讓更多人知道桌球非男士專美。趙心童則提到賽事適逢慶祝本港回歸25周年，而他自己又是1997年出生，又難得可在居所附近作賽，希望可以有好表現。