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體育
2025-03-05 10:00:00

世界桌球大獎賽賽程｜卓林普晚上「主場」鬥加利韋爾遜（附直播連結）

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世界格蘭披治桌球大獎賽將在3月4日至3月9日上演，卓林普「主場」出擊。（Brand Hong Kong）

世界格蘭披治桌球大獎賽將在3月4日至3月9日上演，卓林普「主場」出擊。（Brand Hong Kong）

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世界格蘭披治桌球大獎賽2025，在3月4至9日於香港啟德體育園體藝館上演，賽程及直播已落實。賽事決賽於3月9日（星期日）舉行，ViuTV99台將免費直播。

奧蘇利雲退賽 華費爾頂上

世界排名第一的卓林普，將「主場」迎戰排名32的加利韋爾遜；至於另一名「港人」奧蘇利雲原訂鬥排名第9的中國斯佳輝，但賽前退出由世界排名33位的伊朗球手賀辛華費爾（Hossein Vafaei）補上。奧蘇利雲表示︰「遺憾未能參賽，我很希望在香港復出，為此盡了最大努力，然而未能如願。」另外麥佳亞亦棄戰，由禾拉斯頓（Ben Woollaston）頂上鬥梅菲。

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世界格蘭披治桌球大獎賽2025直播連結

世界格蘭披治桌球大獎賽2025直播，周二及周三（截圖） 世界格蘭披治桌球大獎賽2025直播，周三及周四（截圖） 世界格蘭披治桌球大獎賽2025直播，周五及周六（截圖） 世界格蘭披治桌球大獎賽2025直播，周日決賽（截圖） 世界格蘭披治桌球大獎賽2025直播，周日決賽ViuTV99台免費直播（截圖）

至於丁俊暉則會和徐思上演「中國打吡」，爭入16強，勝出者很大機會鬥斯佳輝。

世界格蘭披治桌球大獎賽2025賽事票價由$80至$2,580不等。

世界格蘭披治桌球大獎賽賽程及賽果

3月4日 32強（7局4勝）

下午一時

Table 1: 威廉斯2︰4冰咸

Table 2: 利素禾斯基4︰2張安達

接場制

Table 1: 梅菲4︰3禾拉斯頓（Ben Woollaston、頂替麥佳亞）

Table 2: 華基連3︰4基拔

晚上7時半

Table 1: 卓林普4︰2韋爾遜

Table 2: 希堅斯4︰3卡達

接場制

Table 1: 加蘭韋爾遜4︰3沙治

Table 2: 吳宜澤4︰0龐俊旭

3月5日 32強（7局4勝）

下午一時

Table 1: 沙比 （4）vs 積遜彼治（29）

Table 2: 肖國棟（3） vs 積鍾斯（30）

接場制

Table 1: 羅拔臣（6） vs 袁思俊（27）

Table 2: 雷佩凡（14） vs 施利沙（19）

晚上7時半

Table 1: 斯佳輝（9）vs 賀辛華費爾（Hossein Vafaei）

Table 2: 鶴健士（7）vs 福特（26）

接場制

Table 1: 丁俊暉 （8）vs徐思（25）

Table 2: 艾倫（13）vs 占美羅拔臣（20）

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3月6日 16強（下午一時/晚上7時半，7局4勝）

3月7日 8強（下午一時/晚上7時半，9局5勝）

3月8日 4強X2（下午一時/晚上7時半，11局6勝）

3月9日 決賽（下午一時/晚上7時半，19局10勝）

「世一」卓林普將會在啟德體育園內的啟德體藝館「主場」出戰。（資料圖片） 奧蘇利雲世界排名跌至24名，更在賽前退出。（資料圖片）

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