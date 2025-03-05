世界桌球大獎賽賽程｜卓林普晚上「主場」鬥加利韋爾遜（附直播連結）

世界格蘭披治桌球大獎賽2025，在3月4至9日於香港啟德體育園體藝館上演，賽程及直播已落實。賽事決賽於3月9日（星期日）舉行，ViuTV99台將免費直播。
奧蘇利雲退賽 華費爾頂上
世界排名第一的卓林普，將「主場」迎戰排名32的加利韋爾遜；至於另一名「港人」奧蘇利雲原訂鬥排名第9的中國斯佳輝，但賽前退出由世界排名33位的伊朗球手賀辛華費爾（Hossein Vafaei）補上。奧蘇利雲表示︰「遺憾未能參賽，我很希望在香港復出，為此盡了最大努力，然而未能如願。」另外麥佳亞亦棄戰，由禾拉斯頓（Ben Woollaston）頂上鬥梅菲。
世界格蘭披治桌球大獎賽2025直播連結
- 32強至8強一號枱、表演賽、四強及決賽 Now637台
- 32強至8強2號枱、表演賽、四強及決賽 Now630台
- 8強及4強 ViuTV96台免費直播
- 決賽 ViuTV99台免費直播
至於丁俊暉則會和徐思上演「中國打吡」，爭入16強，勝出者很大機會鬥斯佳輝。
世界格蘭披治桌球大獎賽2025賽事票價由$80至$2,580不等。
世界格蘭披治桌球大獎賽賽程及賽果
3月4日 32強（7局4勝）
下午一時
Table 1: 威廉斯2︰4冰咸
Table 2: 利素禾斯基4︰2張安達
接場制
Table 1: 梅菲4︰3禾拉斯頓（Ben Woollaston、頂替麥佳亞）
Table 2: 華基連3︰4基拔
晚上7時半
Table 1: 卓林普4︰2韋爾遜
Table 2: 希堅斯4︰3卡達
接場制
Table 1: 加蘭韋爾遜4︰3沙治
Table 2: 吳宜澤4︰0龐俊旭
3月5日 32強（7局4勝）
下午一時
Table 1: 沙比 （4）vs 積遜彼治（29）
Table 2: 肖國棟（3） vs 積鍾斯（30）
接場制
Table 1: 羅拔臣（6） vs 袁思俊（27）
Table 2: 雷佩凡（14） vs 施利沙（19）
晚上7時半
Table 1: 斯佳輝（9）vs 賀辛華費爾（Hossein Vafaei）
Table 2: 鶴健士（7）vs 福特（26）
接場制
Table 1: 丁俊暉 （8）vs徐思（25）
Table 2: 艾倫（13）vs 占美羅拔臣（20）