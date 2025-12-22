世界桌球大獎賽｜奧蘇利雲首圈對奧干拿　羅拔臣爭衞冕

第2屆的世界桌球大獎賽將在明年2月，於啟德體藝館再度上演，而對賽的球手也在蘇格蘭公開賽後確定。當中「火箭」奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）會對奧干拿（Joe O'Connor），至於上屆冠軍的羅拔臣（Neil Robertson）就會對查克鍾斯（Jak Jones）。另外周日（21日）在蘇格蘭公開賽取勝的華基連（Chris Wakelin）升上排名第7出賽。
今屆的世界桌球大獎賽將會以單年世界排名前32的球手參賽，今屆賽事的局數增加，在八強或以前會進行9局5勝，之後四強是11局6勝，決賽會是19局10勝。冠軍將獲得18萬英鎊（約188萬港元）獎金。比賽在明年2月3至8日在啟德體藝館舉行，門票上周已開始發售。
隨着蘇格蘭公開賽在周日結束，華基連擊敗常冰玉贏得冠軍之後，華基連在今年的世界排名升至第7位，他會在賽事中對泰國的泰查亞烏諾（Thepchaiya Un-Nooh），而常冰玉以第21名，首圈對利素夫斯基（Jack Lisowski）。至於世界排名第1，衞冕的羅拔臣會對排名32的查克鍾斯，羅拔臣上屆決賽以10:0大勝冰咸（Stuart Bingham）奪標。而香港受歡迎的奧蘇利雲，首圈對奧干拿，二人有今年8月的沙特阿拉伯大師賽32強碰頭，火箭大勝局數5:0。