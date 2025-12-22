世界桌球大獎賽｜奧蘇利雲首圈對奧干拿　羅拔臣爭衞冕

第2屆的世界桌球大獎賽將在明年2月，於啟德體藝館再度上演，而對賽的球手也在蘇格蘭公開賽後確定。當中「火箭」奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）會對奧干拿（Joe O'Connor），至於上屆冠軍的羅拔臣（Neil Robertson）就會對查克鍾斯（Jak Jones）。另外周日（21日）在蘇格蘭公開賽取勝的華基連（Chris Wakelin）升上排名第7出賽。

今屆的世界桌球大獎賽將會以單年世界排名前32的球手參賽，今屆賽事的局數增加，在八強或以前會進行9局5勝，之後四強是11局6勝，決賽會是19局10勝。冠軍將獲得18萬英鎊（約188萬港元）獎金。比賽在明年2月3至8日在啟德體藝館舉行，門票上周已開始發售。