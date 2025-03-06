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體育
2025-03-06 03:06:00

世界桌球大獎賽｜次日尾場逾凌晨一時完場 數百球迷睇到尾 4架接駁巴士往旺角

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世界格蘭披治桌球大獎賽次日賽事，尾場賀辛華費爾（Hossein Vafaei） 以局數4︰3險勝中國球手斯佳輝。（大會提供）

世界格蘭披治桌球大獎賽次日賽事，尾場賀辛華費爾（Hossein Vafaei） 以局數4︰3險勝中國球手斯佳輝。（大會提供）

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世界格蘭披治桌球大獎賽次日賽事，尾場賀辛華費爾（Hossein Vafaei）以局數4︰3險勝中國球手斯佳輝，賽事完結時間比首日最晚完場時間遲40分鐘，至凌晨一時二十五分鐘才完結。賽會今日讓球迷睇到完場，亦有免費巴士前往旺角等交通安排，數百名睇到完場的球迷離場時疏散順利。
 

世界桌球大獎賽｜徐思力克丁俊暉，賽後自言初段手緊 。（大會提供） 世界桌球大獎賽｜丁俊暉在對手未打完最後一棒便投降，更缺席賽後記者會。（大會提供） 世界桌球大獎賽｜斯佳輝手象欠順，領先一局下反負賀辛華費爾（Hossein Vafaei）。（大會提供） 世界桌球大獎賽｜艾倫領先兩局下被占美羅拔臣連取4局落敗。（大會提供） 世界桌球大獎賽｜羅拔臣狀態大勇，以4︰0掃走袁思俊。（大會提供）

「世界格蘭披治桌球大獎賽」昨日（3月4日）在啟德體藝館展開，惟首日比賽超時，賽會突然在晚上約11時15分要求觀眾離場，當時尚有兩場賽事仍未結束，惹來現場部分球迷鼓譟。截至3月5日晚上10時，賽事組委會接獲147名觀眾查詢，合共涉及265張門票，其中38名觀眾已換取門票入場觀看賽事。其餘觀眾將獲安排陸續領取3月6日賽事門票。

利素禾斯基退賽 卓林普不戰而勝

下午早場沙比驚險以局數4:3擊敗積遜彼治，肖國棟以同樣比數氣走積鍾斯。而澳洲球手羅拔臣狀態大勇，以直落4:0輕取袁思俊。中國球手雷佩凡則以4:2挫施利沙。至於晚上最受歡迎一戰為中國球手對賽，由27歲的徐思以4︰3擊敗丁俊暉，後者在對手仍未清枱前已「投降」，更沒有出席賽後記者會。來自廣東的徐思被問到世界格蘭披治桌球大獎首日，有球迷未能欣賞全場就要離開一事，直言︰「自己喜歡多球迷，觀眾少雖然精神上較放鬆，但沒有激情。」至於3月6日下午原定利素禾斯基對卓林普，前者退賽令「世一」不戰而勝。

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世界桌球大獎賽｜有4輛往旺角的免費接駁巴士，完場後10分鐘所見第一輛仍未滿座。 世界桌球大獎賽｜球迷離場成為採訪對象，大都滿意今日安排。 世界桌球大獎賽｜完場後大量水樽遺留在認領處。 世界桌球大獎賽｜大門口設數十名保安戒備。

4輛免費巴士往旺角上海街

占美羅拔臣在尾場二號枱以局數4︰2反勝艾倫，令戰況激烈的斯佳輝鬥賀辛華費爾（Hossein Vafaei）成為次日賽事最遲完場一仗。最終伊朗球手賀辛華費爾克服左肩傷患，於凌晨一時多以4︰3險勝，完場後他以飛吻答謝約300-400名留守到最後的球迷。當局安排4部旅遊巴士免費接送球迷到旺角上海街，免費接駁巴士將於比賽結束後約30分鐘內或客滿開出後，現場所見完場後10分鐘第一輛接駁巴士只是半滿。另外，園區亦加強啟德體藝館上落客區於完場後的深宵時段的士載客服務。

世界桌球大獎賽次日賽果

  • Table 1: 沙比4︰3積遜彼治
  • Table 2: 肖國棟4︰3積鍾斯
  • Table 1: 羅拔臣4︰0袁思俊
  • Table 2: 雷佩凡4︰2施利沙
  • Table 1: 丁俊暉3︰4徐思
  • Table 2: 鶴健士4︰1福特
  • Table 1: 斯佳輝3︰4賀辛華費爾（Hossein Vafaei）
  • Table 2: 艾倫2︰4占美羅拔臣

另外，九巴及城巴提供7條深宵巴士路線從太子道東近富豪東方酒店/譽港灣前往各區。

  • 九巴2935號 KMB 293S︰坑口(銀澳路)一 美孚 6班
  • 九巴N121號 KMB N121︰中環(港澳碼頭) - 牛頭角 每15-30分鐘一班
  • 九巴N213號 KMB N213︰尖沙咀東(麼地道)往安泰(西)  2班
  • 九巴N216號 KMB N216︰油塘 - 紅磡站 每25-30分鐘一班
  • 九巴N293號 KMB N293︰尚德 - 旺角(柏景灣) 每25-30分鐘一班
  • 城巴N23號 CityBus N23︰慈雲山(北) - 東涌站 5班
  • 城巴N796號 CityBus N796︰康城站公共運輸交匯處 - 旺角(循環線)   每20-30分鐘一班
     

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