世界桌球大獎賽｜次日尾場逾凌晨一時完場 數百球迷睇到尾 4架接駁巴士往旺角

世界格蘭披治桌球大獎賽次日賽事，尾場賀辛華費爾（Hossein Vafaei）以局數4︰3險勝中國球手斯佳輝，賽事完結時間比首日最晚完場時間遲40分鐘，至凌晨一時二十五分鐘才完結。賽會今日讓球迷睇到完場，亦有免費巴士前往旺角等交通安排，數百名睇到完場的球迷離場時疏散順利。
「世界格蘭披治桌球大獎賽」昨日（3月4日）在啟德體藝館展開，惟首日比賽超時，賽會突然在晚上約11時15分要求觀眾離場，當時尚有兩場賽事仍未結束，惹來現場部分球迷鼓譟。截至3月5日晚上10時，賽事組委會接獲147名觀眾查詢，合共涉及265張門票，其中38名觀眾已換取門票入場觀看賽事。其餘觀眾將獲安排陸續領取3月6日賽事門票。
利素禾斯基退賽 卓林普不戰而勝
下午早場沙比驚險以局數4:3擊敗積遜彼治，肖國棟以同樣比數氣走積鍾斯。而澳洲球手羅拔臣狀態大勇，以直落4:0輕取袁思俊。中國球手雷佩凡則以4:2挫施利沙。至於晚上最受歡迎一戰為中國球手對賽，由27歲的徐思以4︰3擊敗丁俊暉，後者在對手仍未清枱前已「投降」，更沒有出席賽後記者會。來自廣東的徐思被問到世界格蘭披治桌球大獎首日，有球迷未能欣賞全場就要離開一事，直言︰「自己喜歡多球迷，觀眾少雖然精神上較放鬆，但沒有激情。」至於3月6日下午原定利素禾斯基對卓林普，前者退賽令「世一」不戰而勝。
4輛免費巴士往旺角上海街
占美羅拔臣在尾場二號枱以局數4︰2反勝艾倫，令戰況激烈的斯佳輝鬥賀辛華費爾（Hossein Vafaei）成為次日賽事最遲完場一仗。最終伊朗球手賀辛華費爾克服左肩傷患，於凌晨一時多以4︰3險勝，完場後他以飛吻答謝約300-400名留守到最後的球迷。當局安排4部旅遊巴士免費接送球迷到旺角上海街，免費接駁巴士將於比賽結束後約30分鐘內或客滿開出後，現場所見完場後10分鐘第一輛接駁巴士只是半滿。另外，園區亦加強啟德體藝館上落客區於完場後的深宵時段的士載客服務。
世界桌球大獎賽次日賽果
- Table 1: 沙比4︰3積遜彼治
- Table 2: 肖國棟4︰3積鍾斯
- Table 1: 羅拔臣4︰0袁思俊
- Table 2: 雷佩凡4︰2施利沙
- Table 1: 丁俊暉3︰4徐思
- Table 2: 鶴健士4︰1福特
- Table 1: 斯佳輝3︰4賀辛華費爾（Hossein Vafaei）
- Table 2: 艾倫2︰4占美羅拔臣
另外，九巴及城巴提供7條深宵巴士路線從太子道東近富豪東方酒店/譽港灣前往各區。
- 九巴2935號 KMB 293S︰坑口(銀澳路)一 美孚 6班
- 九巴N121號 KMB N121︰中環(港澳碼頭) - 牛頭角 每15-30分鐘一班
- 九巴N213號 KMB N213︰尖沙咀東(麼地道)往安泰(西) 2班
- 九巴N216號 KMB N216︰油塘 - 紅磡站 每25-30分鐘一班
- 九巴N293號 KMB N293︰尚德 - 旺角(柏景灣) 每25-30分鐘一班
- 城巴N23號 CityBus N23︰慈雲山(北) - 東涌站 5班
- 城巴N796號 CityBus N796︰康城站公共運輸交匯處 - 旺角(循環線) 每20-30分鐘一班