世界桌球大獎賽｜次日尾場逾凌晨一時完場 數百球迷睇到尾 4架接駁巴士往旺角

世界格蘭披治桌球大獎賽次日賽事，尾場賀辛華費爾（Hossein Vafaei）以局數4︰3險勝中國球手斯佳輝，賽事完結時間比首日最晚完場時間遲40分鐘，至凌晨一時二十五分鐘才完結。賽會今日讓球迷睇到完場，亦有免費巴士前往旺角等交通安排，數百名睇到完場的球迷離場時疏散順利。

「世界格蘭披治桌球大獎賽」昨日（3月4日）在啟德體藝館展開，惟首日比賽超時，賽會突然在晚上約11時15分要求觀眾離場，當時尚有兩場賽事仍未結束，惹來現場部分球迷鼓譟。截至3月5日晚上10時，賽事組委會接獲147名觀眾查詢，合共涉及265張門票，其中38名觀眾已換取門票入場觀看賽事。其餘觀眾將獲安排陸續領取3月6日賽事門票。

利素禾斯基退賽 卓林普不戰而勝

下午早場沙比驚險以局數4:3擊敗積遜彼治，肖國棟以同樣比數氣走積鍾斯。而澳洲球手羅拔臣狀態大勇，以直落4:0輕取袁思俊。中國球手雷佩凡則以4:2挫施利沙。至於晚上最受歡迎一戰為中國球手對賽，由27歲的徐思以4︰3擊敗丁俊暉，後者在對手仍未清枱前已「投降」，更沒有出席賽後記者會。來自廣東的徐思被問到世界格蘭披治桌球大獎首日，有球迷未能欣賞全場就要離開一事，直言︰「自己喜歡多球迷，觀眾少雖然精神上較放鬆，但沒有激情。」至於3月6日下午原定利素禾斯基對卓林普，前者退賽令「世一」不戰而勝。