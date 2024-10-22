世界桌球大獎賽｜羅拔臣認為可由香港每年舉辦

今個賽季的世界桌球大獎賽，將會在香港舉行，澳洲的桌球手羅拔臣（Neil Robertson）在接受訪問時表示歡迎，並認為香港可以長期舉辦有關的賽事。

世界桌球巡迴賽在上星期公布，今年的世界桌球大獎賽，會在明年3月4日至9日在可容納4,000人的啟德體育館舉行，這是香港35年來首次舉辦桌球巡迴賽的排名賽事。目前在系列賽排名第一的羅拔臣，就對賽事落戶香港表示歡迎。除了羅拔臣，上屆冠軍的奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）以及世界前32名的球手都會取得這項賽事的參賽資格，而獎金亦有18萬英鎊。