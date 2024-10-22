世界桌球大獎賽｜羅拔臣認為可由香港每年舉辦

今個賽季的世界桌球大獎賽，將會在香港舉行，澳洲的桌球手羅拔臣（Neil Robertson）在接受訪問時表示歡迎，並認為香港可以長期舉辦有關的賽事。
世界桌球巡迴賽在上星期公布，今年的世界桌球大獎賽，會在明年3月4日至9日在可容納4,000人的啟德體育館舉行，這是香港35年來首次舉辦桌球巡迴賽的排名賽事。目前在系列賽排名第一的羅拔臣，就對賽事落戶香港表示歡迎。除了羅拔臣，上屆冠軍的奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）以及世界前32名的球手都會取得這項賽事的參賽資格，而獎金亦有18萬英鎊。
Snooker is going back to Hong Kong! 🇭🇰— WST (@WeAreWST) October 18, 2024
Hong Kong will hold its first ranking event in 35 years, when it welcomes the top players on the planet for the World Grand Prix from March 4th to 9th in 2025.
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讚大師賽取得巨大成功
對於在香港的比賽，羅拔臣表示：「我與奧蘇利雲在那裡打過四強，連續3局的破百讓觀眾都為之瘋狂。我很奇怪為何我們不回去，我認為那個賽事取得了巨大的成功。在幕後的每一個人都在努力去達成這結果，他們增加了獎金，而且也可以取得排名分數，這是踏出很好的一步，香港應該一直舉辦這賽事。」
羅拔臣2年前參與過香港舉行的世界桌球大師賽，當時只有8名球手獲邀參加，但仍有9,000名觀眾入場，創下桌球最多人入場的賽事。另外，奧蘇利雲在早前宣布，因為健康理由而退出北愛爾蘭公開賽。