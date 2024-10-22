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體育
2024-10-22 12:24:18

世界桌球大獎賽｜羅拔臣認為可由香港每年舉辦

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曾出席香港世界桌球大師賽的羅拔臣，稱香港可以取得長遠主辦資格。(資料圖片)

曾出席香港世界桌球大師賽的羅拔臣，稱香港可以取得長遠主辦資格。(資料圖片)

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今個賽季的世界桌球大獎賽，將會在香港舉行，澳洲的桌球手羅拔臣（Neil Robertson）在接受訪問時表示歡迎，並認為香港可以長期舉辦有關的賽事。

世界桌球巡迴賽在上星期公布，今年的世界桌球大獎賽，會在明年3月4日至9日在可容納4,000人的啟德體育館舉行，這是香港35年來首次舉辦桌球巡迴賽的排名賽事。目前在系列賽排名第一的羅拔臣，就對賽事落戶香港表示歡迎。除了羅拔臣，上屆冠軍的奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）以及世界前32名的球手都會取得這項賽事的參賽資格，而獎金亦有18萬英鎊。

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讚大師賽取得巨大成功

對於在香港的比賽，羅拔臣表示：「我與奧蘇利雲在那裡打過四強，連續3局的破百讓觀眾都為之瘋狂。我很奇怪為何我們不回去，我認為那個賽事取得了巨大的成功。在幕後的每一個人都在努力去達成這結果，他們增加了獎金，而且也可以取得排名分數，這是踏出很好的一步，香港應該一直舉辦這賽事。」

羅拔臣2年前參與過香港舉行的世界桌球大師賽，當時只有8名球手獲邀參加，但仍有9,000名觀眾入場，創下桌球最多人入場的賽事。另外，奧蘇利雲在早前宣布，因為健康理由而退出北愛爾蘭公開賽。

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