世界桌球大獎賽｜羅拔臣10:0橫掃冰咸香港捧盃(多圖)

在啟德體藝館舉行的世界格蘭披治桌球大獎賽2025決賽，羅拔臣以壓倒性優勢10比0橫掃冰咸，除粉碎對方打破近6年排名賽錦標荒外，「墨爾本機器」繼2017年於在伊利沙伯體育館舉行香港桌球大師賽後事隔8年再於香港捧盃，兼獲得18萬英鎊冠軍獎金。 澳洲球手羅拔臣四強硬撼梅菲，在逆境下連追3局，包括在決勝局打出一棒114度晉身決賽。 至於英格蘭的冰咸爆冷擊敗「香港人」卓林普後，決賽未能維持穩定表現，多次錯失一棒超分機會，愈打愈多失誤。相反羅拔臣早早進入狀態，第二局打出一棒104度外，亦多番射入具難度紅波，連取四局。

冰咸第九局獲一棒 53 度 冰咸及後不乏埋枱機會，戰至第六局卻打至一棒56度時斷break ，羅拔臣以72度拉開成6:0。首節完結時羅拔臣以8:0拋離，在19局10勝賽程下，晚上只需要多取兩局即在啟德體藝館封王。 冰咸在第九局獲全場打氣下打至一棒53度，卻射失藍波，羅拔臣拉開至9:0。最終羅拔臣在第十局再下一城，繼2020年歐洲大師賽決賽9:0大炒周躍龍後，再一次決賽以大分差封王，亦是這項賽事決賽最大分差。

羅拔臣：香港令人不願離開 羅拔臣指想像不到以10:0贏決賽：「8:0時已知道冠軍在望，晚上第二節時盡量爭取10:0，令自己保持爭勝心，因為任何事都可以發生。我和冰咸關係很好，為他感到抱歉。」

他又大讚賽事安排出色：「香港是一個不願離開的城市，令一切都更舒服自在。」作為著名車路士球迷，羅拔臣稱會以欣賞車路士對李斯特城的英超比賽慶祝：「我會乘明早8時飛機，因此不能睡過頭，大家都知道我不時錯過上機，因此要睇車路士消磨時間，希望可以大勝李斯特城而回吧。」 冰咸稱讚賽事安排出色：「球迷和酒店等都是一流，香港是一個迷人的城市，期待再次來港比賽。」 他承認今日表現欠佳，即使整個賽事發揮不錯，但今日事實上打失了很多機會，實際上未能破蛋。