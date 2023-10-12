世界盃亞洲區外圍賽｜承亞運餘威 港足世盃外勢吞不丹

2026世界盃亞洲區外圍賽首圈首回合今日展開，港足在香港大球場迎戰不丹，力爭次圈資格。U23港足剛在亞運取得歷史性佳績，陣內6名成員均有入選今次大港腳名單，主帥安達臣期望狹亞運餘威，振奮港足士氣及鬥志，踢一場好波回饋球迷支持；包括月前成功入籍的米高與艾華頓等都已準備就緒，大軍陣容完整，今場必望盡數對手(開賽時間：20:00)。

U23港足在亞運取得殿軍，即令香港足壇滿載希望，承接亞運餘威，球員現時鬥志旺盛；之前以超齡代表身分出戰亞運的胡晉銘，聲言經過亞運後心態得到成長，願意負起更大責任為港爭光。包括這位理文中場，以及其餘兩位亞運超齡隊員安永佳及李毅凱，都有份入選今次大軍；其餘小將門神謝家榮、中場孫銘謙與前鋒潘沛軒等人氣兵，亦在名單之中。

謝家榮孫銘謙潘沛軒入選

主帥安達臣今次點兵，放棄了在傑志未有太多上陣時間的中場黃洋，而徐宏傑與梁諾恆則因傷落選；反而効力傑志的德港混血後衛周緣德則是首次獲挑選入伍。此外，上月首次代表港足出戰的恩高斯達特前鋒米高都在名單中，將與艾華頓及安永佳在前線攻堅，狂攻對手。

現時世界排名148位的港足，上月進行兩場熱身賽，分別作客賽和柬埔寨1比1及主場以10比0狂炒汶萊，狀態不俗，球員信心亦已增強不少。對手不丹現時世界排名184，實力當然普通；但上月曾在友賽1比0打敗澳門，亦是不容忽視。

不丹陣內以土炮球員為主，但前線主力辰卓堅贊(Gyeltshen)則是外流印尼搵食，將是爭勝的關鍵人物，港足必須嚴防；兩軍將在下周二於不丹主場的次回合再戰。