世界盃冷知識︱英格蘭一役破補時紀錄 4場比賽時間均超過100分鐘

今屆世界盃完成4場比賽，4場連同補時都超過100分鐘比賽時間。看世界盃的球迷，要有心理準備預留更時間睇波。
抵銷拖延時間
國際足協（FIFA）為了抵銷球員拖延時間，上屆起已增加補時，今屆世界盃前更預告會補足任何比賽損失的時間。著名球證、現任國際足協裁判委員會主席的哥連拿（Pierluigi Collina）表示︰「球迷不要因第四球證舉行6、7、8分鐘補時而驚訝，若想有足夠的實際比賽時間，只能這樣。入球慶祝大約花1至1.5分鐘，因此入3球就可能花了5至6分鐘。」至於因VAR而延遲的時間，由VAR球證精確地計算。
英格蘭補時14分鐘破半場紀錄
卡塔爾以0︰2負厄瓜多爾踢了100分鐘18秒，英格蘭6︰2大勝伊朗因伊朗門將比蘭華特受傷及8個入球，比賽時間高達117分16秒，當中下半場補時14分鐘打破世界盃半場最高補時紀錄，上下半場補時共27分鐘亦是歷來最長的世界盃分組賽。
至於塞內加爾0︰2負荷蘭，比賽時間為102分49秒。美國1︰1和威爾斯一戰下半場補時9分鐘，令比賽時間超過100分鐘，次日3場比賽補時共59分鐘。至於歷來最長補時紀錄為2019年英格蘭聯賽盃，伯頓對般尼茅夫因電力問題而補時28分鐘。