世界盃冷知識︱英格蘭一役破補時紀錄 4場比賽時間均超過100分鐘

今屆世界盃完成4場比賽，4場連同補時都超過100分鐘比賽時間。看世界盃的球迷，要有心理準備預留更時間睇波。

抵銷拖延時間

國際足協（FIFA）為了抵銷球員拖延時間，上屆起已增加補時，今屆世界盃前更預告會補足任何比賽損失的時間。著名球證、現任國際足協裁判委員會主席的哥連拿（Pierluigi Collina）表示︰「球迷不要因第四球證舉行6、7、8分鐘補時而驚訝，若想有足夠的實際比賽時間，只能這樣。入球慶祝大約花1至1.5分鐘，因此入3球就可能花了5至6分鐘。」至於因VAR而延遲的時間，由VAR球證精確地計算。

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