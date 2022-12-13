世界盃分析｜世盃4強門將爆紅 成勝負關鍵

今屆世界盃決賽周爆出多位神勇門將，更已成國家隊闖關英雄！
上輪8強戰，阿根廷靠拿達路馬天尼斯在互射12碼「埋齋」，得以踢荷蘭出局；球王美斯隨即走到撲走對手兩球12碼的門將達米安馬天尼斯慶祝，賽後更讚門將救了阿根廷。30歲的達米安馬天尼斯，去年美洲國家盃準決賽鬥哥倫比亞互射12碼已曾3次成功撲救，成為美斯首捧國際大賽錦標背後重要的男人。
馬天尼斯「救國」闖關
阿根廷今屆5戰失5球，但效力英超阿士東維拉的達米安馬天尼斯一直表現穩健，多次高空出迎，盡力彌補了球隊整體高度不足的缺陷，分組初最後階段亦救出澳洲的「最後一擊」，加上仗鬥荷蘭撲出頭兩球，已令他成為國家英雄；今晚面對近5次決賽周互射12碼全勝的克羅地亞，阿根廷隨時又要「神龍」現身救國。
利華高域已救4球12碼
克羅地亞的門將在世界盃的表現亦特別搶鏡，對上兩次(1998，2018年)在世盃取得佳績，兩代門將拉迪及蘇巴錫均有好表現，至今屆由効力國內薩格勒布戴拿模、27歲的利華高域把關，一樣突出；此子單計近兩場淘汰賽合共撲出4球12碼，成為世盃史上第一人，今夜或要跟達米安馬天尼斯，爭做「12碼殺手」。
辛尼保奴連拔「雙牙」
同樣著火的門神，還有摩洛哥的西維爾門將耶辛尼保奴，這位球會比賽已經常救出12碼的門將，在16強鬥西班牙再次「兩救」；上仗鬥葡萄牙亦表現出極佳的守門能力及專注度，多次力挽狂瀾，最終令C朗「提早出局」，力拔「雙牙」，而今屆5仗，只於對加拿大的分組賽時，慘失一個「烏龍球」，明晚4強鬥法國將接受「新球王」基利安麥巴比及中鋒基奧特的空襲。
洛里斯經驗豐富
4強門將中，年紀最大(35歲)、代表次數最多(143次)的，是効力英超熱刺的法國隊長洛里斯，今屆出賽4場失5球，但表現不俗，而上仗鬥英格蘭仍曾封阻球會隊友哈利卡尼的近射，及令卡尼再射12碼時一射沖天，其豐富大賽經驗，將是「高盧雄雞」衛冕的重要元素。