世界盃分析｜世盃4強門將爆紅 成勝負關鍵

今屆世界盃決賽周爆出多位神勇門將，更已成國家隊闖關英雄！

上輪8強戰，阿根廷靠拿達路馬天尼斯在互射12碼「埋齋」，得以踢荷蘭出局；球王美斯隨即走到撲走對手兩球12碼的門將達米安馬天尼斯慶祝，賽後更讚門將救了阿根廷。30歲的達米安馬天尼斯，去年美洲國家盃準決賽鬥哥倫比亞互射12碼已曾3次成功撲救，成為美斯首捧國際大賽錦標背後重要的男人。

馬天尼斯「救國」闖關

阿根廷今屆5戰失5球，但效力英超阿士東維拉的達米安馬天尼斯一直表現穩健，多次高空出迎，盡力彌補了球隊整體高度不足的缺陷，分組初最後階段亦救出澳洲的「最後一擊」，加上仗鬥荷蘭撲出頭兩球，已令他成為國家英雄；今晚面對近5次決賽周互射12碼全勝的克羅地亞，阿根廷隨時又要「神龍」現身救國。

利華高域已救4球12碼

克羅地亞的門將在世界盃的表現亦特別搶鏡，對上兩次(1998，2018年)在世盃取得佳績，兩代門將拉迪及蘇巴錫均有好表現，至今屆由効力國內薩格勒布戴拿模、27歲的利華高域把關，一樣突出；此子單計近兩場淘汰賽合共撲出4球12碼，成為世盃史上第一人，今夜或要跟達米安馬天尼斯，爭做「12碼殺手」。

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